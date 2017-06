Konstanz Berufsschuldebatte geht weiter: Landrat nimmt Stellung

Sollte in Konstanz ein Berufsschulzentrum gebaut werden, können Wessenbergschule und Zeppelin-Gewerbeschule ihre Eigenständigkeit nicht erhalten: Das hat Landrat Frank Hämmerle klargestellt. Dann gebe es für das Berufsschulzentrum nur einen Leiter. Vertreter der Handwerkerschaft wollen unterdessen mitreden, wenn es um Gestaltung und Ausstattung der Räume im neuen Berufsschulzentrum geht.

Die Diskussionen um die Planung eines neuen Berufsschulzentrums in Konstanz gehen unvermindert weiter. Nachdem Schulleiter sich zuletzt öffentlich dafür stark gemacht hatten, dass die kaufmännische Wessenbergschule und die Zeppelin-Gewerbeschule auch in einem gemeinsamen Berufsschulzentrum ihre Eigenständigkeit behalten, sieht sich Landrat Frank Hämmerle zu einer Klarstellung veranlasst. "Bei einem Schulzentrum unter einem Dach kann es nur einen Chef geben", sagte Hämmerle im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Landkreis ist Träger der beruflichen Schulen, er stellt die Räume und die Ausstattung bereit.

Wenn zwei Schulen auf einem Campus zusammengefasst werden, schaffe das organisatorische Synergien, erläuterte Hämmerle. Unterrichtsräume würden gemeinsam genutzt, es gebe keine zwei Schulleiterbüros und keine zwei Sekretariate mehr. Auf Synergieeffekte sei der Schulträger dringend angewiesen. "Wir werden das Berufsschulzentrum nicht aus Bordmitteln finanzieren können", so Hämmerle. Für die Investition (etwa 50 Millionen Euro) müssten Kredite aufgenommen werden. Es sei eine Frage der Generationengerechtigkeit, keinen Palast zu bauen, den später andere bezahlen müssten.

"Wir werden weniger Schüler haben, die Berufsbilder verändern sich rasant" – da brauche es flexible Strukturen, um auf Veränderungen rasch reagieren zu können, erklärte Hämmerle. Auch wenn Wessenbergschule und die Zeppelin-Gewerbeschule ihre Eigenständigkeit verlören: Der Landrat gewichtet die Vorteile eines fusionierten Betriebs höher.

Mit den Veränderungen an den Berufsschulstandorten hat sich auch die Kreishandwerkerschaft beschäftigt. Die Vereinigung begrüßt Investitionen in Konstanz. "Moderne Berufe brauchen auch moderne, attraktive und landkreisverortete Schulstandorte in der dualen Ausbildung", heißt es in einer Stellungnahme. Mit Fächerverbünden an einem Berufsschulstandort könne man Synergien schaffen. Dies gelte zum Beispiel für die Gebäudetechnik, den Bereich Sanitär-Heizung-Klima und die Elektrotechnik. Vorrangig sei für das Handwerk die "technische und personelle Ausstattung auf bestmöglichem Niveau". Sehr wichtig ist nach Ansicht der Kreishandwerkerschaft, dass die Innungsvertreter ihren Sachverstand einbringen können, wenn es um die Gestaltung und Ausstattung neuer Werk- und Arbeitsräume am Berufsschulzentrum geht. "Für die erfolgreiche und qualifizierte Ausbildung unseres Handwerksnachwuchses ist unser Mitwirken hierbei unerlässlich", erläutert Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender in der Mitteilung der Kreishandwerkerschaft. Gegenüber dieser Zeitung hob Blender zudem hervor, dass die Position der Kreishandwerkerschaft auch von der Handwerkskammer unterstützt werde.

So geht es weiter