Konstanz Berufliche Schulen: rekordverdächtige Pläne

Wie bringt man in einem Berufsschulzentrum mit 1300 Schülern weitere 800 Schüler unter? Das prüft gerade das Konstanzer Landratsamt. Wenn es gelänge, wäre es einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde wert, glauben wir.

Wir wollen uns an dieser Stelle aus gegebenem Anlass mit Höchstleistungen beschäftigen. Es geht um Einsätze, die am Ende mit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde belohnt werden können. Da darf zum Beispiel der Österreicher Franz Müllner, genannt „Austrian Rock“, für sich in Anspruch nehmen, einen neuen Rekord im längsten Festhalten von vier Motorrädern aufgestellt zu haben. Müllner lässt sich in dem Versuch auf dem Rücken liegend an Armen und Beinen an die Maschinen binden. Die Fahrer geben Gas und ziehen den Körper auseinander. 24 Sekunden hält der österreichische Fels stand, dann gibt er über ein Mikro das Stopp-Signal.

Ein beliebtes Versuchsfeld für Rekordjäger ist seit jeher die optimale Ausnutzung des Innenraums von Fahrzeugen: Wie viele Menschen passen in ein Auto? Im November 2012 gelang es in Großbritannien, 28 gelenkige Turnerinnen in einem dreitürigen, 3,80 Meter langen BMW Mini unterzubringen. Klar, dass vorher keine Sitze ausgebaut werden durften. Zudem gilt ein solcher Versuch nur als erfolgreich, wenn der Wagen nach kunstvoller Beladung auch noch gestartet werden kann.

Mit der Frage bestmöglicher Raumnutzung beschäftigt sich derzeit auch der Landkreis Konstanz in seiner Eigenschaft als Träger der beruflichen Schulen. So lässt das Landratsamt untersuchen, ob die bisher eigenständige Mettnauschule in Radolfzell in das neu gebaute Berufsschulzentrum (BSZ) integriert werden könnte, das nur drei Kilometer entfernt liegt. Am Berufsschulzentrum werden 1300 Schüler unterrichtet, an der Mettnauschule sind es 800. Mit der Fusion würde der vereinte Radolfzeller Berufsschulstandort zum Giganten im Kreisgebiet, größer als jede der noch eigenständigen Schulen in Singen und Konstanz, und größer als das Berufsschulzentrum in Stockach ohnehin. Das allein ist schon rekordverdächtig.

Spannender aber ist die Frage, wie weitere 800 Lernende in einem Schulzentrum unterzubringen sind, das für 1300 oder einige mehr konzipiert wurde. Genau das ist der Prüfauftrag. Wir sind dran, heißt es aus dem Landratsamt. Eine externe Beratungsfirma, die für die kommenden Jahre einen Rückgang der Schülerzahlen vorhersagt, und die Stundenplanfachleute geben alles. Man darf vermuten, dass Schüler und Lehrer eng zusammenrücken müssen, auch wenn für die Fusion einige Schulangebote vom Radolfzeller BSZ an andere Standorte verlagert werden sollten. Wenn das Unterfangen gelänge, wäre es einen Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde wert. Es sei denn, die Guinness-Leute kämen zum Schluss, dass das Radolfzeller BSZ einfach zu groß gebaut worden wäre. Das will aber bisher niemand laut und deutlich sagen.

Noch bleibt also Hoffnung auf den Rekord. Geht die Sache schief, tun sich neue Möglichkeiten auf. In Konstanz soll ein weiteres Berufsschulzentrum gebaut werden für die beiden ortsansässigen beruflichen Schulen. Auch da darf fusioniert werden. Vielleicht ist sogar die Mettnauschule dabei.