Kreis Konstanz Berufliche Schulen fürchten Sparmaßnahmen

Die Schülerzahlen an den beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz sind erneut gewachsen. Doch nun drohen Kürzungen im Pflichtunterricht. Kreispolitiker und Schulleitungen sind alarmiert.

Wären die beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz Wirtschaftsunternehmen, dann könnte man sagen, die Betriebe florieren. Entgegen allgemeiner landesweiter Prognosen haben die Schülerzahlen auch im laufenden Schuljahr noch einmal um 1,4 Prozent zugelegt. 9083 Jugendliche und junge Erwachsene sind derzeit an den sieben Bildungsinstitutionen in Singen, Radolfzell, Stockach und Konstanz gemeldet, deren Träger der Landkreis Konstanz ist. "Wir sind eine Wachstumseinrichtung und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern", sagte der geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schulen, Manfred Hensler, in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Schulausschusses. Ausschussmitglied Siegfried Lehmann (Grüne) machte einen Trend zu Vollzeitklassen aus. Die Zahl der Vollzeitschüler habe sich seit Anfang der 1990er Jahre verdoppelt.

In die Wachstumsphase platzt die Ankündigung, dass die beruflichen Schulen bei der Versorgung mit Lehrern im kommenden Schuljahr wohl Abstriche machen müssen. Alarmiert hatte in der Vorwoche der baden-württembergische Berufsschullehrerverband. Der Verband kritisierte, das baden-württembergische Kultusministerium plane, im neuen Schuljahr nur noch jede achte frei werdende Lehrerstelle an beruflichen Schulen wieder zu besetzten. Das Ministerium dementierte. Berufsschulsprecher Hensler bestätigte indessen in der Fachausschusssitzung neue Sparvorgaben. Die Schulleiter seien gehalten, sich auf eine nur 94-prozentige Versorgung mit Pflichtunterricht einzustellen und sollten dem Regierungspräsidium Freiburg Vorschläge unterbreiten, wie eine solche Reduzierung aussehen könnte.

Für die von Hensler geleitete Robert-Gerwig-Schule in Singen sei bereits eine Streichliste erstellt. Sie umfasse 100 Wochenstunden Pflichtunterricht. "Für Schulleiter ist die Situation schwer erträglich", so Hensler. Er befürchtet, dass die Stellenverknappung zu Lasten der Flüchtlingsbetreuung gehen könnte, da die Lehrkräfte in diesem Bereich meist befristete Arbeitsverträge haben.

Die Singener Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, die auch Mitglied im Kultur- und Schulausschuss ist, kündigte gegenüber dieser Zeitung an, das Kultusministerium werde im Mai auf Basis aktueller Schülerprognosen den Lehrerbedarf überprüfen und gegebenenfalls bei den Einstellungen nachjustieren. "Ich setze mich persönlich mit Nachdruck dafür ein, dass die aktuell gute Lehrerversorgung an den beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz weiterhin Bestand hat", stellte Wehinger fest. Wolfgang Müller-Fehrenbach, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Kreistag, sprach in der Ausschusssitzung davon, dass auf jeden Fall ein Kahlschlag verhindert werden müsse. Daniela Aberle-Heine sieht die Entwicklung mit Sorge. Die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der beruflichen Schulen kündigte am Rande der Ausschusssitzung eine Stellungnahme der Interessenvertretung an.

Klassen für Flüchtlinge

An den beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz werden derzeit rund 400 junge Flüchtlinge in Vorbereitungsklassen unterrichtet. Hauptaugenmerk liegt im ersten Jahr auf Vermittlung der deutschen Sprache. Dazu kommen Grundlagen in anderen Fachbereichen. Für dieses erste Vorbereitungsjahr sind an den kreiseigenen Berufsschulen 19 Klassen eingerichtet. Vier weitere Klassen an anderen Schulen kommen hinzu. Nun gibt es Befürchtungen, dass neue Sparvorgaben beim Personal den Flüchtlingsunterricht treffen könnten, da dort viele Lehrer nur befristete Verträge haben.