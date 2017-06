Konstanz Berufliche Schulen: Neue Kritik an Fusionsplänen

Soll die Mettnauschule ins Radolfzeller Berufsschulzentrum integriert werden? Weitere Kritiker der Pläne melden sich zu Wort.

Mit Zustimmung des Kreistags prüft das Landratsamt derzeit mehrere Varianten für eine Neuordnung der beruflichen Schulen. Eine Variante sieht den Umzug der Mettnauschule an das Berufsschulzentrum (BSZ) Radolfzell vor. Eine zweite Variante sieht die Zukunft der Mettnauschule in einem neuen, noch zu bauenden Berufsschulzentrum in Konstanz. Dort sollen auf jeden Fall die kaufmännische Wessenbergschule Konstanz sowie die Zeppelin-Gewerbeschule zusammengelegt werden.

Frühzeitig appellierten die Schulleiter, man möge die Eigenständigkeit der Einrichtungen erhalten, auch wenn sie unter einem Dach angesiedelt werden. Inzwischen mehrt sich die Kritik. So hat sich jetzt Wilhelm A. Martin, Konstanzer Kreisvorsitzender im Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW), zu Wort gemeldet. "Man legt doch nicht zwei oder drei Schulen zusammen, um eine Schulleiterstelle einzusparen", sagte Martin gegenüber dieser Zeitung. Der studierte Vermessungsingenieur war selbst lange am Berufschulzentrum Radolfzell tätig. Dort wirkte er auch 25 Jahre als Personalrat. Zudem fungierte er 14 Jahre im Oberschulamt Freiburg als Bezirkspersonalrat. Heute sagt der Pensionär Martin: "Überall, wo Zusammenlegungen stattgefunden haben, gab es nachher große Unzufriedenheit." Wenn die Mettnauschule ins Berufsschulzentrum Radolfzell integriert werden sollte, müsse hernach ein Gewerbeschulleiter ein Kollegium aus Sozialpädagogen beurteilen. "Das kann nicht funktionieren", warnt der BBW-Kreisvorsitzende. Er kommt zum Schluss: "Ich kann dem Kreistag nur empfehlen, dass die Schulen eigenständig bleiben." Sonst gerate auch die optimale Unterrichtung und Betreuung der Schüler in Gefahr. Der Verbandsvertreter warnte davor, durch Fusionen eine "Schulfabrik" zu schaffen.

Aus ganz anderer Perspektive lehnt der Kreisseniorenrat die Eingliederung der Mettnauschule in das BSZ Radolfzell ab. Vorsitzender Bernd Eberwein argumentiert in einer Stellungnahme so: Der Landkreis benötige dringend qualifiziertes Pflegepersonal. In der Mettnauschule würden seit Generationen Pflegeschüler gut ausgebildet. In dieser Situation sei die Diskussion um die Verlagerung der Schule kontraproduktiv: "Die Erfahrung zeigt doch, dass eine räumliche Verlagerung einer so wichtigen Schuleinrichtung eine Periode der Umstrukturierung und Unsicherheit mit sich bringt." Eberwein befürchtet, dass die Ausbildungszahlen leiden könnten. Der Kreisseniorenrat appelliert, die Mettnauschule an ihrem Standort zu belassen.

Am Montag befasste sich der Kultur- und Schulausschuss mit den einzelnen Planungsvarianten. Die Sitzung fand nichtöffentlich statt. Am 24. Juli soll der Kreistag die grundlegende Entscheidung in der Sache treffen. Vielleicht ist bis dahin ja die Verlegung der Mettnauschule schon vom Tisch.