Berufliche Schulen: Im nächsten Schuljahr droht verstärkt Unterrichtsausfall

Der Berufsschullehrerverband warnt vor Personalengpässen an Berufsschulen. Der Sprecher der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz, Manfred Hensler, hält diese Warnung nicht für übertrieben. Er befürchtet, dass es zu Abstrichen beim Pflichtunterricht kommen könnte. Dabei bezieht Hensler sich auf Informationen des Regierungspräsidiums Freiburg.

Der baden-württembergische Berufsschullehrerverband (BLV) erwartet dramatische Engpässe in der Unterrichtsversorgung des nächsten Schuljahres. Das Kultusministerium plane, bei den beruflichen Schulen nur jede achte freiwerdende Lehrerstelle wieder zu besetzen, so warnt der BLV in einer Mitteilung. Auch wenn das Ministerium die Darstellung umgehend als "überzogen" zurückgewiesen hat, müssen die beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz im Schuljahr 2017/18 offenbar mit Reduzierungen beim Pflichtunterricht rechnen. Das bestätigte der Sprecher der beruflichen Schulen, Manfred Hensler, auf Anfrage dieser Zeitung.

Nach Jahren anhaltender Klagen über den Ausfall von Pflichtunterricht an den sieben beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz hatte sich die Situation zuletzt deutlich gebessert. Im November 2015, in der Endphase der grün-roten Landesregierung, bilanzierte Manfred Hensler im Fachausschuss des Kreistags, die Vollversorgung sei dank Rekordeinstellungen von Lehrern nahezu erreicht. 98 bis 100 Prozent des Pflichtunterrichts könnten abgedeckt werden. Nur gut 14 Monate später verweist der Verband der Berufsschullehrer auf alarmierende Aussichten. Demnach wolle das Kultusministerium (landesweit) nur etwa "100 Stellen für das Ausschreibungsverfahren Ländlicher Raum, für das Hauptausschreibungsverfahren sowie zur Einstellung über Zusatzqualifikationen zur Verfügung stellen".

Da jährlich aber 800 bis 900 Lehrerstellen durch Pensionierungen und anderes frei würden, bedeute dies, "dass lediglich jede achte ausscheidende Lehrkraft ersetzt werden kann". Dabei sei auch im kommenden Schuljahr nicht mit einem Rückgang der Schülerzahl zu rechnen. Das Kultusministerium dementierte. Allein im Verfahren für den ländlichen Raum seien aktuell 142 Stellen im Internet ausgeschrieben. Auf Basis der Schülerzahlen werde man bei den Lehrereinstellungen gegebenenfalls nachjustieren.

Fürs Erste sieht das Ministerium aber offenbar Einsparungsbedarf. Manfred Hensler, der geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz, bekundete auf Rückfrage dieser Zeitung, das Regierungspräsidium Freiburg habe bereits telefonisch informiert, dass jede berufliche Schule im Landkreis fünf Prozent des Pflichtunterrichts einsparen müsse – bei gleicher Schüler- und Klassenzahl. An der Robert-Gerwig-Schule in Singen müssten laut Hensler dann vier Lehrkräfte eingespart werden, beziehungsweise sie könnten nicht ersetzt werden, wenn sie in Ruhestand gehen. "Wollen wir dies ohne Unterrichtsausfall umsetzen, müssten wir Klassen zusammenlegen und viele Regelklassen mit weit über 30 Schülern oder Flüchtlingsklassen mit weit über 20 Schülern bilden", rechnet der geschäftsführende Schulleiter vor. Wer das für unzumutbar halte, müsse nach dem Rasenmäherprinzip in allen Klassen ein bis zwei Pflichtunterrichtsstunden streichen.

Unterdessen sieht der Radolfzeller FDP-Landtagsabgeordnete Jürgen Keck Lehrermangel in gewisser Weise als Grundsatzproblem. Vor allem in Gebieten abseits der großen Ballungszentren und Universitätsstädte lasse sich die Unterrichtsversorgung zunehmend schlechter sicherstellen, ist der Landtagsabgeordnete überzeugt. Im Zuge einer Kleinen Parlamentarischen Anfrage an die Landesregierung will Keck den Unterrichtsausfall an den Schulen im Landkreis Konstanz nun ganz genau abklären lassen.

Interessenvertretung

Der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg (BLV) vertritt eigenen Angaben zufolge die Interessen von über 10 000 Lehrern. Der BLV verfügt demnach im Bereich der beruflichen Schulen in allen Personalvertretungen auf Ebene der Regierungspräsidien sowie im Kultusministerium die Mehrheit. An den beruflichen Schulen im Land werden derzeit laut BLV 358 540 Schüler unterrichtet. Im Landkreis Konstanz sind es rund 9000 Schüler – verteilt auf sieben Schulen.