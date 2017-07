Mit Blick auf das Investitionsprogramm für die kommenden Jahre räumt der Gottmadinger Gemeinderat dem Neubauprojekt Eichendorff-Realschule absoluten Vorrang ein. Der Anbau der Mehrzweckhalle Randegg muss deshalb noch warten.

Die Prioritätenliste für Investitionen der Gemeinde Gottmadingen unterliegt dem ständigen Wandel. Für das Haushaltsjahr 2018 hat der Neubau der Eichendorff-Realschule die oberste Priorität. Allerdings muss die Verwaltung bezüglich der Finanzierung noch Hausaufgaben machen. Um die Kosten des Bauvorhabens im gesteckten Rahmen zu halten, werde man wohl noch ans Raumprogramm gehen müssen, sagte Bürgermeister Michael Klinger in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause.

Die Liste der Wünsche und Notwendigkeiten in der Gemeinde ist lang. Nach dem Schulneubau steht an zweiter Stelle die Sanierung des Friedhofsgebäudes, die mit 120 000 Euro veranschlagt ist. Dann folgt im Rahmen der Spielplatzkonzeption die Aufwertung des ersten Spielplatzes. Diese Maßnahmen sollen 95 000 Euro kosten. Auch für Jugendliche werde bei der Umsetzung etwas gemacht, wie Florian Steinbrenner vom Bauamt der Gemeinde in der Ratssitzung informierte. Rund 40 000 Euro, das sind rund zehn Prozent der gesamten Kosten für die Spielplatzaufwertungen, sind für die Anlegung einer speziellen Mountainbikestrecke (eines sogenannten Pumptracks) vorgesehen.

Auf Platz vier in Prioritätenliste wichtiger Investitionen steht für den Gemeinderat der Bau eines weiteren Gebäudes für die Unterbringung von Flüchtlingen, die aus den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises in kommunale Betreuung wechseln können. Für die Restfinanzierung des Vorhabens sind noch 200 000 Euro angesetzt. Allerdings will der Gemeinderat diese Anschlussunterbringung nun nicht auf dem Grundstück neben dem neuen Haus am Kornblumenweg bauen lassen. "Wir wollen die Unterbringung lieber dezentral haben", begründete Bürgermeister Michael Klinger den Vorschlag. Ein geeigneter Standort wäre am Ortsausgang in der Hilzinger Straße, wo theoretisch Platz für zwei Gebäude wäre. Deshalb wird die Gemeinde nun bei der Landesbank einen Antrag auf Verlegung des Standorts stellen, da bereits Zuschüsse in Höhe von 383 000 Euro bereitgestellt worden sind. Drei Gemeinderatsmitglieder waren der Meinung, es sei keine weitere Unterkunft nötig. Die große Mehrheit stimmte aber für den Vorschlag der Verwaltung. "Wir werden den Platz brauchen", beurteilte Kirsten Graf (SPD) diese vorausschauende Entscheidung.

Gelb hinterlegte, nummerierte Projekte in der Liste sollen in den auf das Haushaltsjahr 2018 folgenden Jahren angegangen werden. Dazu gehört der Anbau der Mehrzweckhalle Randegg (850 000 Euro). Martin Sauter (Freie Wähler) hätte den Anbau gern noch weiter vorn gehabt und vor dem Schulneubau realisiert. Doch dafür fand sich keine Mehrheit. Randegger Bürger hatten in einem Schreiben an die Dringlichkeit erinnert. "Wir müssen die Liste nach und nach abarbeiten und haben derzeit ja nur eine grobe Kostenschätzung für die Schule", sagte Kämmerer Andreas Ley. Die Halle werde das nächste Großprojekt nach Fertigstellung der Schule.

In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt hatte Urban Gramlich vom Bauamt darüber informiert, dass wegen neuer Vorschriften bis Anfang 2022 alle Bushaltstellen barrierefrei ausgebaut werden müssen. Außerdem schreibe der Landkreis Konstanz derzeit den Busverkehr neu aus. "Damit das Absenken funktioniert, müssen wir diese Maßnahme rechtzeitig beginnen", so Michael Klinger. In der Folge sind 36 Bushaltestellen umzubauen. In den Haushaltsplan für 2018 müssen auch Gelder für den Fingerklemmschutz in den beiden Kindergärten (insgesamt 7900 Euro) sowie für die rutschfeste Beschichtung der Plattform auf dem Sprungturm im Höhenfreibad (Ansatz: 8500 Euro) aufgenommen werden.



Weitere Vorhaben