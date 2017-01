Kreis Konstanz Bei Abschiebungen bewegt sich wenig

Die Zahl der Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern hat sich in den vergangenen beiden Jahren kaum geändert. Im Landkreis Konstanz leben 507 geduldete Ausländer, die kein Bleiberecht haben.

Politiker in Bund und Land sprechen häufig davon, dass Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt worden ist, möglichst rasch in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden sollen. Die Entwicklung im Landkreis Konstanz zeigt unterdessen, dass es eher wenig Bewegung bei den Rückführungen gibt. Nach Angaben des Kreisamts für Migration und Integration wurden im vergangenen Jahr 46 Personen, deren Asylantrag abgelehnt worden war und die in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises wohnten, in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Für 2015, das Jahr des starken Flüchtlingszuzugs, listet das Amt 47 Abschiebungen von Bewohnern der Sammelunterkünfte auf. Das Regierungspräsidium Karlsruhe setzt die Rückführungszahlen ein wenig höher an. Demnach wurden 2016 insgesamt 81 ausreisepflichtige Ausländer aus dem Landkreis Konstanz abgeschoben (2015: 63). Die Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte sind in dieser Rechnung nur eine Teilmenge. Denn hier sind auch Zuwanderer einbezogen, die eine eigene Wohnung gefunden haben, oder die anderswo untergebracht sind. Rund 2700 Flüchtlinge wohnten 2016 im Jahresdurchschnitt in Sammelquartieren des Landkreises.

Das Regierungspräsidium in Karlsruhe kann auch Angaben über jene Ausländer im Landkreis Konstanz machen, die in Deutschland nur geduldet sind und die aus verschiedensten Gründen nicht ausreisen können. Es geht um Menschen, die aber ausreisepflichtig sind und "gerade kein Bleiberecht besitzen", wie es in der Antwort auf die Anfrage dieser Zeitung heißt. So betrug die Zahl der geduldeten Ausländer zum Stichtag 30. November 2016 für den Landkreis Konstanz einschließlich der großen Kreisstädte 507 Personen. Im Vorjahr waren es 515, wie damals eine Anfrage im Kreistag ergab. Die Karlsruher Behörde – in dieser Stadt befindet sich auch die zentrale Flüchtlingsaufnahmestelle für Baden-Württemberg – verweist ausdrücklich darauf, dass es sich bei den geduldeten Ausländern nicht zwangsläufig um abgelehnte Asylbewerber handeln muss.

Im Verhältnis zur Zahl der geduldeten Ausländer bewegt sich die Zahl der Abschiebungen in den vergangenen Jahren im unteren Prozentbereich. Im Amt für Migration und Integration betont man, dass man für die Ausweisung abgelehnter Asylbewerber nicht zuständig sei. Mit Blick auf die Entwicklung sagt die stellvertretende Amtsleiterin Monika Brumm: „Wir würden uns mehr Konsequenz bei der Umsetzung der Entscheidungen wünschen." Das Karlsruher Regierungspräsidium nennt vorrangige Gründe, die Abschiebungen unmöglich machen. In der Mehrzahl der Fälle können die Behörden nicht handeln, weil geduldete Ausländer keine Identitätspapiere haben. Auch Menschen, die erkrankt sind, dürfen nicht abgeschoben werden. Mitunter tauchen von Abschiebung bedrohte Zuwanderer einfach unter. Und manchmal scheitern Rückführungsaktionen deshalb, weil ein Flugzeug aufgrund von widrigen Bedingungen nicht starten kann.

Daten über Abschiebungen und Duldung von Flüchtlingen, die nicht ausgewiesen werden können, waren 2015 erstmals von der FDP-Fraktion im Kreistag abgefragt worden. Dies geschah vor dem Hintergrund der starken Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland. Damals suchte das Landratsamt viele Quartiere für Menschen in Not. Turnhallen wurden zu Unterkünften. Heute stellt FDP-Fraktionschef Georg Geiger mit Blick auf die Zahlen fest, trotz entsprechender Ankündigung der Regierung sei eine Beschleunigung der Verfahren nicht erkennbar. "Der Landkreis muss Druck machen nach oben, dass etwas geschieht", sagt Geiger. Die FDP werde auch 2017 im Kreistag wieder Informationen zu Abschiebungen einholen.



Lage im Land

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) schlüsselt Asylanträge nicht für Landkreise, sondern nur auf Ebene der Bundesländer auf. Demnach wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 2016 in Baden-Württemberg rund 84 000 Asylanträge registriert. Für knapp 66 300 Fälle gab es eine Verfahrensentscheidung. In 62 Prozent der Fälle fiel diese Entscheidung zugunsten der Antragsteller aus. Rund 17 000 Asylanträge wurden abgelehnt. Die Asylzahlen für das ganze Jahr 2016 will das Bundesamt am heutigen Mittwoch bekanntmachen.