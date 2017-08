Konstanz Arbeitsmarkt: Am Bodensee fehlen tausende Fachkräfte

Der Fachkräftemangel ist ein großes Problem auf dem regionalen Arbeitsmarkt am Bodensee. Auch viele Lehrstellen sind noch frei.

"In der Bodenseeregion werden gut ausgebildete Fachkräfte dringend gesucht, typische Helfertätigkeiten sind dagegen immer weniger gefragt": Diese Einschätzung liefert die Agentur für Arbeit Konstanz Ravensburg anlässlich der Vorlage der Arbeitsmarktbilanz für den Monat August. Vom Personalmangel betroffen sind demnach besonders die Bereiche Pflege, Erziehung und Gesundheit. Gesucht werden aber auch Absolventen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sowie Fachkräfte im Hotel- und Gaststättengewerbe. Im Juli dieses Jahres war die Zahl der bei der Agentur in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg und Bodenseekreis gemeldeten freien Stellen erstmals über die 8000er Marke gestiegen. Dort verharrte sie auch im August mit 8241 Jobangeboten.

Es gelte, zur Deckung des Fachkräftebedarfs alle Potenziale auszuschöpfen, erklärte Arbeitsagentursprecher Walter Nägele auf Anfrage dieser Zeitung. Er nannte beispielhaft die Stärkung der dualen Ausbildung, betriebliche Umschulungen und Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitslose und die Weiterbildung von Mitarbeitern in den Betrieben. Hoffnungen ruhen auch auf der Aktivierung der sogenannten stillen Reserve. Das sind Frauen, die nach beruflicher Auszeit wieder ins Arbeitsleben einsteigen können. Hier engagiert sich die Arbeitsagentur auch finanziell. So hat die Arbeitsagentur selbst zusätzliches Personal eingestellt, das potenzielle Wiedereinsteigerinnen qualifiziert beraten und unterstützen soll; Kontakt: (0 75 31) 585 516. Um Seiteneinsteiger für den Beruf der Erzieher zu gewinnen, hat die Arbeitsagentur ein besonderes Förderprogramm aufgelegt.

Die Arbeitsagentur stellt in ihrer August-Bilanz die Lage auf dem Lehrstellenmarkt heraus, die ebenso den Fachkräftemangel widerspiegelt. Zum Monatsende waren in den drei Landkreisen vor dem im September beginnenden neuen Ausbildungsjahr noch 1565 Ausbildungsplätze unbesetzt gemeldet. Dem gegenüber stehen 779 unversorgte Bewerber.

Die Arbeitslosenquote am baden-württembergischen Bodensee ist im August um 0,1 Prozentpunkte auf drei Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen heißt das: 13 349 Männer und Frauen waren arbeitslos gemeldet, 869 mehr als im Vormonat. Der August sei traditionell ein schwieriger Monat, führte Agentur-Geschäftsführerin Jutta Driesch in der Agenturmitteilung an. In den nächsten Wochen werde man sich vor allem um jene Jugendlichen kümmern, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Derweil laufen die Anstrengungen zur beruflichen Integration von Flüchtlingen weiter. Nach Angaben der Arbeitsagentur konnten seit Beginn des Jahres 160 junge Flüchtlinge in eine Ausbildung vermittelt werden. Auch betriebliche Praktika sind möglich.