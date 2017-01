Kreis Konstanz Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg: Arbeitslosenzahl steigt leicht

Die Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg spricht in ihrer Bilanz für Dezember 2016 von einem robusten Arbeitsmarkt.

Im Agenturbezirk mit den drei Landkreisen Konstanz, Ravensburg und Bodenseekreis waren Ende Dezember 13 744 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, das sind 391 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,1 auf 3,2 Prozent. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres hat die Zahl der Arbeitslosen um 240 Personen zugenommen.Die Zahl der offenen Stellen verharrt weiterhin auf einem hohen Niveau. „Der Arbeitsmarkt in der Region ist weiterhin robust. Die Arbeitslosenzahlen entsprechen den Entwicklungen der Vorjahre. Nach wie vor sind über 7000 offene Stellen gemeldet. Die Jobchancen sindgut, es gibt in allen Branchen zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten“, so beschreibt die Leiterin der Arbeitsagentur, Jutta Driesch, in einer Mitteilung die Lage. Gut ausgebildete Mitarbeiter würden weiterhin gesucht. Man unterstütze Arbeitnehmer durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen, um den Fachkräftebedarf zu decken.

Vom Anstieg der Arbeitslosenzahlen waren vor allem ältere und ausländische Beschäftigte betroffen. Die Zunahme betrug bei den über 50-jährigen 162 Personen oder 3,6 Prozent, bei Ausländern 250 Personen (6,6 Prozent). Im Dezember waren 4061 Ausländer arbeitslos gemeldet. Davon entfallen 1259 arbeitslos Gemeldete auf den Personenkreis, der aus Staaten außerhalb Europas kommt. Die Arbeitsagentur listet hier als Herkunftsländer Afghanistan, Eritrea, Irak, Islamische Republik Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien.

Nach wie vor werden viele qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. So informierten Unternehmen und öffentliche Verwaltungen die Arbeitsagentur im Dezember über 2131 neue, offene Stellen, das sind 163 mehr als im Vormonat. Im gesamten Agenturbereich waren zum Jahresende 7207 Stellen unbesetzt. Mehr als 2800 Jobs sind in den Bereichen Produktion, Fertigung und Rohstoffgewinnung zu besetzen. Rund 1100 Stellen sind in den Berufsfeldern Handel, Vertrieb, Tourismus und kaufmännische Dienstleistungen frei.