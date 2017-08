Konstanz Arbeit geht weiter: Greenpeace seit 30 Jahren am Bodensee aktiv

Als die atomare Gefahr nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl auch am Bodensee greifbar war, ergriff ein Konstanzer Gymnasiast 1987 die Initiative zur Gründung von Greenpeace Bodensee. 30 Jahre später erinnert die Gruppe nun an die Anfänge. Einer der Mitbegründer war übrigens ein Mann, der später bei der Umweltschutzorganisation Karriere machte und der heute Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland ist: Roland Hipp.

1987 war Jahr eins nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Durch die Atmosphäre wurde die atomare Strahlenbelastung aus der Ukraine bis an den Bodensee getragen. Salat war damals nicht auf dem Markt verkauft, sondern auf dem Feld untergepflügt worden. Vor dem Verzehr von heimischen Pilzen wurde ebenso gewarnt wie vor dem Genuss von Wildbret. Der Atomunfall zeigte mit einem Male in drastischer Weise das Risiko der atomaren Energiegewinnung auf. In dieser Zeit gab ein 17-jähriger Gymnasiast aus Konstanz die Initialzündung für die Gründung der Greenpeace-Gruppe Bodensee.

Man muss etwas tun für den Erhalt der Umwelt, man muss die wichtigen Lebensgrundlagen für Mensch und Tier schützen in Zeiten, in denen nicht nur die Folgen von Tschernobyl, sondern auch das Waldsterben viele Menschen beschäftigt. Das mag sich Robert Welte, der hier leider nicht befragt werden konnte, gedacht haben. Ein Mitbegründer von Greenpeace Bodensee war Roland Hipp. Der gelernte Kaufmann aus Ebingen auf der Schwäbischen Alp war in der Anti-Atomkraftbewegung aktiv und engagierte sich bereits als Ehrenamtlicher in der Greenpeace-Gruppe Stuttgart. Für Greenpeace Bodensee wurde er zum Geburtshelfer. Robert Welte und Roland Hipp werden beide zu einem Fest erwartet, das Greenpeace Bodensee am kommenden Dienstag aus Anlass des 30-jährigen Bestehens im Radolfzeller Milchwerk ausrichtet.

Robert Welte reist aus München an, Roland Hipp aus Hamburg. Letzterer hat das Umweltengagement zum Beruf gemacht. Seit 1991 arbeitet er hauptamtlich in der Hamburger Greenpeace-Zentrale. In den 1990er Jahren hat der Mann von der schwäbischen Alp für die Umweltschutzorganisation die Auseinandersetzungen um die Bohrplattform Brent Spar und die Kampagne gegen die Atomtests auf Mururoa im Südpazifik geleitet. Die Brent Spar in der Nordsee wurde in den 1970er Jahren von Shell und Esso als Rohöl-Zwischenlager genutzt. Nachdem die Anlage anschließend bald zwei Jahrzehnte vor sich hin gedümpelt hatte, wollte Shell den entbehrlichen Stahlkoloss mitsamt rund 130 Tonnen Ölschlämmen, Schwermetallen und radioaktiven Abfällen im Meer versenken, wie Greenpeace auf seiner Internetseite erinnert. Nach einer Kampagne der Umweltschützer gegen die geplante Versenkung lenkte Shell 1995 ein: Die Brent Spar sollte nun an Land zerlegt werden.

Seit Juli 2016 leitet der heute 57-jährige Roland Hipp als Vorstand eines dreiköpfigen Geschäftsführungsteams die Arbeit von Greenpeace Deutschland, eigenen Angaben zufolge derzeit die größte Umweltschutzorganisation in Deutschland. Während seiner Zeit als Leiter der Energieabteilung gründete Hipp im Jahr 2000 den Ökostromanbieter Greenpeace Energie. Als Gastredner dürfte der Greenpeace-Geschäftsführer in Radolfzell etwas zu berichten haben.

Viel erzählen über die Aktivitäten der Umweltschutzorganisation am Bodensee kann auch der Radolfzeller Wolfram Lang. Der Pädagoge stieß ein Jahr nach Gründung von Greenpeace Bodensee zu der Gruppe. Die erste Kampagne, an der sich Lang beteiligte, war die für den Weltpark Antarktis. Greenpeace engagierte sich gegen Rohstoffraubbau und für den Schutz des Naturparadieses. Sieben Jahre später hatten alle Vertragsstaaten das Schutzabkommen unterzeichnet. "Manchmal braucht man Geduld", hat Wolfram Lang da gelernt. Und er weiß, dass Umweltschützer Mut brauchen und Rückgrad zeigen müssen. "Wir wollen Anstöße geben", sagt der 73-Jährige. Seine Erfahrung: "Viele Menschen sind sensibler geworden für gutes Ökoverhalten, aber das Paradies haben wir nicht."

Die Probleme auf der Welt, die es anzupacken gilt, gehen Greenpeace jedenfalls nicht aus. Aktuelle Kampagnen widmen sich nach Angaben von Natalie Neubauer der Verseuchung der Weltmeere durch Plastik und der Massentierhaltung. Neubauer ist Koordinatorin der Greenpeace-Gruppe Bodensee, die derzeit rund 30 Aktive zählt. Dazu kommen etwa 50 Kindergruppen. Einzugsgebiet ist der Kreis Konstanz.

Das Fest

Die Greenpeace-Gruppe Bodensee feiert ihre 30-jähriges Bestehen am Dienstag, 8. August, im Radolfzeller Milchwerk. Start ist bereits um 17 Uhr mit allerlei Mitmachaktionen im Außenbereich. Um 20 Uhr beginnt das Abendprogramm. Verschiedene Redner werden die Aktivitäten der Gruppe würdigen. Dann zeigt Fotograf Markus Mauthe seine Multivisionsschau "Naturwunder Erde". Interessierte sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Informationen im Internet: