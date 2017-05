Kreis Konstanz April bringt weiteren Aufschwung für Arbeitsmarkt am Bodensee

Die Arbeitslosigkeit in den drei Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis und Ravensburg ist weiter zurückgegangen. Das zeigt der Monatsbericht der Agentur für Arbeit.

Die Arbeitslosigkeit im baden-württembergischen Teil des Bodenseegebiets ist im vergangenen Monat deutlich zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg in der am Mittwoch veröffentlichen Monatsbilanz bekannt macht, waren im Agenturbezirk Ende April 12 951 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, 1119 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank damit um 0,3 Prozent auf 3 Prozent. Im Vergleich zum April des Vorjahres hat die Zahl der Arbeitslosen um 626 Menschen abgenommen. „Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist positiv. Den Menschen in der Region bieten sich zahlreiche Beschäftigungschancen“, so kommentiert Jutta Driesch, die Leiterin der Arbeitsagentur, im Monatsbericht die Entwicklung. Driesch richtet allerdings den Blick auch auf ein Problem: „Allerdings beobachten wir seit längerem, dass die Unternehmen den Fachkräftebedarf nicht mehr decken können. Wir bieten den Betrieben umfangreiche Unterstützung bei Qualifizierungsmaßnahmen an.“ Menschen ohne Berufsausbildung können im Rahmen des Programms Zukunftsstarter eine Ausbildung nachholen und ihre Chancen am Arbeitsmarkt steigern.

Das Programm spricht Menschen bis 35 Jahre an, egal ob sie arbeitslossind oder ob sie einen Job haben. Nach Angaben der Arbeitsagentur können Interessierte unter der kostenlosen Telefonnummer (0 800) 4 5555 00 und dem Stichwort Zukunftsstarter einen Beratungstermin vereinbaren. Im Agenturbereich sind 7767 Stellen unbesetzt. Vom Rückgang der Arbeitslosenzahlen haben laut Agentur alle Personengruppen profitiert, ältere Arbeitnehmer ebenso wie Jugendliche, Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte und Ausländer. Ende April waren 3849 Ausländer arbeitslos gemeldet. 360 davon stammen aus Balkan-Ländern, knapp 1400 kommen aus außereuropäischen Staaten wie Afghanistan oder Syrien.