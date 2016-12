Konstanz Anstieg bei den illegalen Einreisen

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2016 hat die Bundespolizei im Inspektionsbereich Konstanz 1620 Personen aufgegriffen, die unerlaubt aus der Schweiz nach Deutschland eingereist waren.

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte aus der Schweiz nach Deutschland ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Konstanz, der den Grenzverlauf von der baden-württembergisch-bayerischen Grenze bis zum Landkreis Waldshut abdeckt, wurden in den ersten zehn Monaten 1620 Menschen aufgegriffen, wie Polizeisprecher Benjamin Fritsche auf Anfrage dieser Zeitung informierte. Das sind 460 Aufgriffe mehr als im Vorjahr (2015: 1160).



Nimmt man noch das Gebiet der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein hinzu, dann sind von Januar bis Oktober an der deutsch-schweizerischen Grenze 3810 Personen erwischt worden. 2015 waren es 2570 Fälle. Zahlen für November liegen derzeit noch nicht vor. Nach Angaben des Bundespolizeisprechers war die unerlaubte Zuwanderung in den Sommermonaten am größten. Örtliche Schwerpunkte gebe es nicht. Sowohl die offiziellen Grenzübergänge als auch die grüne Grenze würden von den illegalen Zuwanderern genutzt.

In der Sitzung des Kreistags am Montag hatte Landrat Frank Hämmerle von einem Trend berichtet, wonach illegal einreisende Flüchtlinge verstärkt entlang der grünen Grenze im Bodenseehinterland aufgegriffen würden. Diese Einschätzung konnte Fritsche nicht bestätigen. Laut Statistik kommen die meisten der unerlaubt Eingereisten aus Eritrea. An zweiter Stelle in der Liste der Herkunftsländer steht der Kosovo, gefolgt von Äthiopien, Gambia und Somalia. Um dem wachsenden Anspruch an die Sicherung der Landesgrenzen und des Bahnverkehrs besser entsprechen zu können, hat die Polizeiinspektion Konstanz im Sommer weiteres Personal erhalten.

Wie der Sprecher der Inspektion mitteilte, können nun zehn zusätzliche Beamte eingesetzt werden. Bis dahin zählte die Inspektion einschließlich der Innendienstler 150 Mitarbeiter. Aufgabenbezogen könnten weitere Kräfte angefordert werden, so hieß es. Nicht auszuschließen, dass angesichts aktueller Terrorgefahren dem Grenzschutz noch mehr Bedeutung beigemessen wird.