Konstanz Alpenverein: Voller Einsatz im Verwall

Die DAV-Sektion Konstanz hat am kleinen Patteriol im Verwall ein Gipfelkreuz aufgestellt. Es wurde per Hubschrauber an den Standort transportiert. Das Gipfelkreuz auf dem großen Patteriol wurde vor 50 Jahren aufgebaut. Damals schleppten Konstanzer Alpenvereinsmitglieder das Material zu Fuß auf den Berg.

Das eine trotzt bereits seit 50 Jahren und in 3056 Metern Höhe Sonne, Wind und Wetter – das andere steht erst seit wenigen Wochen: Die Rede ist vom Gipfelkreuz des Patteriol im Verwall (Österreich) und dem erst kürzlich in einer spektakulären Aktion aufgestellten Gipfelkreuz auf dem 2590 Meter hohen Kleinen Patteriol. Ein Grund zum Feiern für die Konstanzer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV).

Es war ein spektakulärer Anblick, als an einem Tag im Juli ein Hubschrauber in die Höhe stieg – an einem langen Seil Meter unter sich ein kostbares Gut: das hölzerne Gipfelkreuz, das auf dem kleinen Patteriol aufgestellt werden sollte. Dieses drei Meter hohe und 1,5 Meter breite Kreuz war über den Winter von Werner Hellweger, dem Wirt der 1688 Meter hoch gelegenen Konstanzer Hütte in edler Schreinerarbeit gefertigt worden. Auf dem Gipfel hatte sich bereits das Wegebauteam der Sektion bereitgemacht, um das Kreuz in Empfang zu nehmen, das von vier Studienfreunden gestiftet worden war. Da der Gipfel des kleinen Patteriol keinen festen Fels bot, musste zunächst ein Fundament geschaffen werden, auf dem es nun sicher in die Höhe ragt.

Den Widrigkeiten von Wind und Wetter stellt sich das Gipfelkreuz des Patteriol in 3056 Meter Höhe bereits seit 50 Jahren. Lediglich seine Seile mussten hin und wieder einmal angezogen werden, damit es die Standhaftigkeit nicht verliert, ansonsten erstrahlt es nach wie vor im alten Glanze. 48 Kilogramm ist es schwer, 3,3 Meter hoch und 2,3 Meter breit. Während das Gipfelkreuz des Kleinen Patteriol mit dem Helikopter als Ganzes hinaufgeflogen wurde, war bei der Aufstellung vor 50 Jahren bereits beim Aufstieg Manneskraft gefragt.

18 Männer machten sich am 29. Juli 1967 auf den sehr anspruchsvollen Weg mit Kletterei auf den Gipfel – in ihren Rucksäcken steckten die Einzelteile des aus Aluminium gefertigten Kreuzes. Doch nicht nur das: Die Männer mussten auch „Sand, Zement und Wasser auf den Berg hinaufgetragen“, ist in einem Bericht von Rolf Mackert zu lesen. Mackert war damals einer der besten Bergsteiger in der Singener Ortsgruppe der Sektion Konstanz. Die Einweihung war auf ziemlich genau ein Jahr später terminiert – und hätte doch fast ausfallen müssen. Neuschnee war gefallen. Vier Bergsteiger schafften es dennoch auf den Gipfel – und bahnten den Weg für die Teilnehmer der Weihung, darunter auch Pfarrer Gebhard Diez und sein Bruder, der damalige Singener Oberbürgermeister Theopont Dietz. Ein halbes Jahrhundert später feierte die Alpenvereinssektion dieses Ereignis in diesen Woche – zunächst mit einem zünftigen Hüttenabend auf der Konstanzer Hütte. Am nächsten Morgen um 6 Uhr begab sich dann eine elfköpfige Gruppe unter der Führung von Peter Kirst auf den Weg zum Gipfelkreuz in 3056 Metern Höhe. Obwohl Mitte August, machte dann aber Neuschnee die Pläne der Gipfelerklimmung zunichte.

Peter Kirst disponierte kurzerhand um und führte die Gruppe über den Bruckmannweg zur Wannenjochscharte (2633 Meter) und dann über das lange Schönverwalltal zurück zur Hütte – und dabei stets im Blick: Die beiden Gipfelkreuze auf dem Patteriol und dem kleinen Patteriol.

Der Alpenverein

Die Konstanzer Sektion des Deutschen Alpenvereins, zu der Ortsgruppen in Radolfzell und Singen gehören, gilt mit rund 8500 Mitglieder (2016) als größter Verein im Landkreis Konstanz. Der Verein unterhält zwei Hütten: die Gauenhütte im Gauertal/Montafon und die Konstanzer Hütte im Verwall/St. Anton. Die DAV-Sektion Konstanz ist auch Betreiber des Kletterwerks in Radolfzell.

