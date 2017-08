Singen Afrika ruft: Für die Abiturientin Miriam Hartmann wird ein Traum wahr

Die 18-jährige Abiturientin Miriam Hartmann aus Hilzingen rüstet sich gerade für einen Auslandsaufenthalt. Sie absolviert in Benin ein freiwilliges soziales Jahr.

Viele Jugendliche träumen nach dem Schulabschluss von einem Auslandsaufenthalt. Für die Hilzinger Abiturientin Miriam Hartmann wird dieser Traum in wenigen Tagen Realität. Die 18-Jährige wird ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in Afrika ableisten. Nachdem sie sich bereits im September 2016 bei zwei verschiedenen Organisationen beworben hatte, entschied sie sich für ein FSJ bei der Kinderhilfe Westafrika. "Die Organisation ist familiärer und wird außerdem staatlich finanziert", erklärt die Abiturientin. "Die Teilnehmer werden dann verschiedenen Ländern zugewiesen. Dabei ist die Sprache des Landes besonders wichtig. Wer in der Schule Französisch hatte, kann auch damit rechnen, in ein französischsprachiges Land zu kommen."

Gemeinsam mit einer weiteren Abiturientin und einer Mentorin wird Miriam Hartmann nun im Norden des französischsprachigen Landes Benin in einer Schule arbeiten. "Die afrikanische Kultur hat mich schon immer interessiert, ich freue mich darauf, das Land kennen zu lernen und dort helfen zu können", erzählt sie. "Natürlich ist das auch eine super Gelegenheit, um mal außerhalb der Schule Französisch zu sprechen."

Die Mutter, Margit Hartmann, musste nicht lange überzeugt werden vom Plan der Tochter: "Ein FSJ im Ausland habe ich von Anfang an unterstützt, hätte ein europäisches Land jedoch bevorzugt. Jetzt finde ich den Einsatz in Afrika auch gut. Vielleicht können wir den Afrikanern auf diese Art ein Stück Hoffnung geben." Die Physiotherapeutin wollte damals nach dem Abitur als Au-pair-Mädchen nach Irland, was aus gesundheitlichen Gründen nicht funktionierte. Dass ihre Tochter den Traum vom Auslandsjahr nun verwirklichen kann, freut die dreifache Mutter. Trotzdem werde ihr das Loslassen schwerfallen. Die Trennung von der Familie und Freunden beschäftigt auch Miriam Hartmann: "Ein ganzes Jahr von den Menschen getrennt zu sein, die man vorher tagtäglich um sich hatte, wird komisch werden. Während der Schulzeit haben wir unsere Freunde immer gesehen und gar nicht wahrgenommen, wie besonders das eigentlich ist." Dennoch überwiegt die Vorfreude: "Ich freue mich darauf, neue Bekanntschaften zu machen, ebenso wie auf die neue Kultur. Die afrikanische Mentalität ist eine ganz andere als die deutsche. Allein schon die Frage, wie man sich als Weiße verhält, oder dass die linke Hand als unrein gilt. Man muss sehr offen sein."

Ursprünglich wollte die 18-Jährige in einem Waisenhaus arbeiten. Nun aber ist sie sehr gespannt auf das Unterrichten in einer afrikanischen Schule. Ein Studium direkt nach dem Abitur kam für sie nie in Frage. "Wahrscheinlich wird sich nie wieder eine Gelegenheit bieten wie die Zeit nach dem Abitur, um solche Erfahrungen zu machen und die Welt zu sehen. Außerdem möchte ich eine Auszeit vom ständigen Lernen nehmen." Nach dem FSJ möchte die Abiturientin soziale Arbeit studieren.

Seit dem letzten Herbst musste Miriam Hartmann sich mit etwa sechs verschiedenen Impfstoffen impfen lassen, manche davon wurden zweimal verabreicht. Doch diesen Aufwand nahm sie gerne auf sich: "Ich denke, dass wir alle dort einiges für uns mitnehmen können, und dass uns das Jahr prägen wird."

Hinaus in die Welt

Nach dem Abitur stehen Schulabgängern verschiedene Türen offen: Auslandsaufenthalt, Studium oder Berufsausbildung. Allein in Singen haben jährlich mehrere hundert Absolventen die Wahl. Um Erfahrungen im Ausland zu sammeln, bietet sich der Aufenthalt in einer Gastfamilie (Au-pair) ebenso an wie ein freiwilliges soziales Jahr. Oft verdienen sich junge Weltenbummler auch unterwegs durch Gelegenheitsjobs das Geld zum Lebensunterhalt (work and travel). Die beliebtesten Länder für Auslandsaufenthalte sind die USA, Kanada und Neuseeland.