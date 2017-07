Kreis Konstanz Acht Direktkandidaten treten im Bundestags-Wahlkreis Konstanz an

Unter den acht Direktkandidaten im Wahlkreis Konstanz für die Bundestagswahl am 24. September ist auch ein Einzelkandidat ohne Parteibindung.

Bei der Bundestagswahl am 24. September treten im Wahlkreis Konstanz, der identisch mit dem Landkreis ist, acht Direktkandidaten an. Nach der Sitzung des Kreiswahlausschusses ging am Freitag per Eilbote eine Liste mit diesen Namen zur Landeswahlleitung in Stuttgart:



Andreas Jung, Bundestagsabgeordneter aus Reichenau (CDU), Tobias Volz, Unternehmer aus Allensbach (SPD), Martin Schmeding, Diplom-Handelslehrer aus Singen (Bündnis90/Die Grünen), Tassilo Richter, Kaufmann aus Singen (FDP), Walter Schwäbsch, Diplom-Geograph aus Schönaich (AfD), Simon Pschorr, Rechtsreferendar aus Konstanz (Die Linke), Armin Kabis, Altenpfleger aus Tengen (Die Partei) sowie der Einzelkandidat Helmut Ringger, Privatier aus Radolfzell. Er tritt unter der Bezeichnung "Kennwort: Helmut" an.