Kreis Konstanz AOK-Bericht: So oft sind Arbeitnehmer krank

AOK-Bericht: So oft sind Arbeitnehmer krank

Im Landkreis Konstanz sind die Menschen, gemessen am Krankenstand der Arbeitnehmer, gesünder als im Landesdurchschnitt. Dennoch gibt es Probleme, wie der aktuelle Gesundheitsbericht der AOK zeigt. Sorgen bereitet zum Beispiel der langfristig steigende Anteil der psychischen Erkrankungen.

Die Menschen im Landkreis Konstanz sind offenbar gesünder als der Bevölkerungsdurchschnitt in Baden-Württemberg. Das zeigt die aktuelle Auswertung der AOK Hochrhein-Bodensee über krankheitsbedingte Fehlzeiten der bei der Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer. Demzufolge lag der Krankenstand am westlichen Bodensee im Jahr 2016 wie im Jahr zuvor unverändert bei 4,6 Prozent. Damit liegt der Kreis vier zehntel Prozentpunkte unter dem Wert für Baden-Württemberg (5 Prozent) und sogar sieben Zehntel unter der bundesweiten Marke von 5,3 Prozent. Diese positive statistische Kernaussage kann indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Detail Therapiebedarf gibt.

So zeigt die AOK-Analyse, dass zwar die körperlichen Erkrankungen der Arbeitnehmer (mit Ausnahme von Grippe und Erkältungen) relativ stabil auf einem Niveau bleiben. Bei den psychischen Erkrankungen aber steigt die Kurve seit 2005 kontinuierlich. Die Diagnose Psyche machte im vergangenen Jahr einen Anteil von 13 Prozent aller Krankheitstage von Arbeitnehmern aus. Mehr Krankheitstage verursachten mit 21,8 Prozent lediglich Muskel- und Skeletterkrankungen.

"Psychische Erkrankungen gehen kontinuierlich nach oben", sagte Karsten Schrankel bei der Vorstellung des Gesundheitsberichts der AOK. Der Leiter des Bereichs betriebliches Gesundheitsmanagement der Krankenkasse lieferte auch einen Erklärungsansatz. Die Herausforderungen in der Arbeits- und Alltagswelt seien enorm gestiegen, "und auch außerhalb der Arbeitswelt gibt es keine Pausen mehr", verwies Schrankel auf Taktverdichtungen im Zuge der Digitalisierung. Nicht eingerechnet bei psychischen Erkrankungen sind in der AOK-Statistik sogenannte Burnout-Fälle. Bei Burnout handelt es sich nach Definition der Krankenkasse nicht um eine Krankheit, sondern um einen "Risikozustand", in dem der Betroffene "Schwierigkeiten mit der Bewältigung seiner Lebenssituation hat".

Wie aber lässt sich die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Probleme reduzieren? Die AOK verweist einerseits auf ihr Präventionsprogramm für die Arbeitnehmer. "Lebe Balance" heißt es. Karsten Schrankel macht Betroffenen Mut: "Psychische Gesundheit ist trainierbar." Auf der anderen Seite sieht der Krankenversicherer auch die Arbeitgeber in der Pflicht. Auch die könnten durch ein spezielles Kursangebot zur Vorbeugung beitragen.



Arbeitnehmer im Durchschnitt 17 Tage im Jahr krankgeschrieben