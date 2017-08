Konstanz Ärgernis am Grenzübergang: Autofahrer oft zu schnell unterwegs

Das Hauptzollamt Singen beanstandet: Autofahrer bringen mit zu schneller Durchfahrt an Grenzübergängen Fußgänger in Gefahr. Der Schweizer Zoll sieht das genauso und setzt unter anderem auf Tempokontrollen.

Die deutsch-schweizerische Gemeinschaftszollanlage in Konstanz, der sogenannte Autobahnzoll, markiert gewissermaßen eine Engstelle zwischen der Bundesstraße auf deutscher Seite und dem Autobahnschluss zur A 7 auf Schweizer Seite. Wer hier nichts bei den Zollbehörden zu erledigen hat und nicht kontrolliert wird, ist bestrebt, die Grenze möglichst zügig zu passieren. Möglicherweise zu zügig, wie das Singener Zollamt jetzt feststellt. An den 18 Grenzübergängen mit Zollabfertigung, die zwischen Konstanz und Bad Säckingen von motorisierten Fahrzeugen genutzt werden können, wird mitunter so schnell gefahren, dass Fußgänger in Gefahr geraten. Man beobachte "leider regelmäßig", dass Kraftfahrzeuge die Grenzübergänge mit zu hoher Geschwindigkeit passieren. "Dies führt des Öfteren zu prekären sowie im Einzelfall auch gefährlichen Situationen", stellt das Hauptzollamt in einer Mitteilung vom Montag fest.

Zum Teil fliegen nach Angaben von Hauptzollamtssprecher Michael Hauck auch die an Grenzübergängen zur Spurmarkierung aufgestellten rot-weißen Hütchen durch die Gegend, wenn Autofahrer in flottem Slalom durchkurven. Wer da zu Fuß auf dem Weg zur Zollabfertigung eine Durchfahrt überqueren muss, sollte auf der Hut sein. Die Fußgänger seien zu Recht entrüstet, sagt Hauck. Nun reagiert das Hauptzollamt mit einem Appell zur Mäßigung. "Wir möchten allgemein auf das Problem hinweisen und niemanden herauspicken", antwortet der Zollsprecher auf die Frage nach Beispielen für untolerierbares Verhalten von Autofahrern.

Auch der Schweizer Zoll kennt das Problem. "Wir teilen die Beobachtung des deutschen Zolls, stellen genau dasselbe fest", so Walter Pavel, Kommunikationschef der Zollverwaltung in Bern. Die Schweizer reagieren unter anderem mit Geschwindigkeitskontrollen, durchgeführt von der zuständigen Polizei. Zumindest am Konstanzer Autobahnzoll können die Fußgänger, die die Durchfahrt überwinden müssen, eine Alternativstrecke nutzen: Es gibt eine Unterführung.