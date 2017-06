Singen A 81: Kilometerlange Staus nach Vollsperrung

Für viele Autofahrer führte die Fahrt auf der Autobahn 81 Richtung Schweiz am Donnerstag in den Stau. Grund war eine Vollsperrung, die für die Einrichtung einer Baustelle notwendig war.

Wer am Donnerstag auf der A 81 vom Autobahnkreuz Hegau aus Richtung Singen und Schaffhausen unterwegs war, kam über weite Strecken nur im Schneckentempo voran. Wegen einer Vollsperrung (9 bis etwa 16.30 Uhr) beider Fahrbahnen vor dem Hohentwieltunnel wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Singen ausgeleitet. Nach Angaben der Polizei summierten sich die Staus vor der Singener Stadtzufahrt phasenweise auf zehn Kilometer Länge. Allein etwa drei Kilometer lang war zwischenzeitlich der Rückstau auf der A 81. Die Umleitungsstrecke führte durchs Singener Stadtgebiet weiter Richtung Hilzingen. Von der dortigen Anschlussstelle aus konnte das letzte Stück der A 81 dann wieder befahren werden.

Bis zum Nachmittag entspannte sich die Lage offenbar wieder ein wenig. "Zäh, aber nicht dramatisch", so beschrieb ein Polizeisprecher die Situation kurz vor Aufhebung der Vollsperrung. Die Polizei meldete zudem zwei Unfälle aus den Stauzonen vor Singen. Ein Lastwagen fuhr am Stauende auf der A 81 auf einen bereits stehenden Personenwagen auf. Fahrzeuginsassen wurden laut Polizei nicht verletzt. Im zweiten Fall wollte ein auf der Landesstraße 191 im Stau stehender Autofahrer mit seinem Wagen in eine gesperrte Einfahrt fahren. Dabei überfuhr er eine Warnbake. Die Straßenmeisterei hatte auf der Autobahn Schilder aufgestellt, die vor dem absehbaren Stau warnten.

Nach Angaben der Straßenbaubehörde war die Vollsperrung für Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich der neuen Baustelle auf der A 81 notwendig. Bis Anfang Dezember wird auf dem Streckenabschnitt zwischen Singen und Hilzingen die Fahrbahn erneuert.

Die Anschlussstelle Hilzingen Richtung Autobahnkreuz Hegau/Stuttgart bleibt vom 26. Juni bis zum 8. Juli gesperrt. Im Zuge der Maßnahme werden auch Kanäle und Brücken saniert. Zudem werden Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen und an den Seitenstraßen eingebaut. Die Baumaßnahmen auf der A 81 kosten nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg etwa 11,5 Millionen Euro.