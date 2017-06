Hilzingen A 81: Anschlussstelle Hilzingen wird gesperrt

Autofahrer müssen in den nächsten Wochen Umwege fahren: Die Anschlussstelle Hilzingen Süd zur Autobahn 81 wird gesperrt. Die Fahrbahnsanierung auf der A 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und Gottmadingen gehen noch bis Dezember weiter.

Der Einsatz von Straßenbaukolonnen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr sind bereits seit einiger Zeit Alltag auf der Autobahn 81 bei Singen. Am kommenden Montag kommt ein weiteres Handicap hinzu. Dann wird die Anschlussstelle Hilzingen Süd komplett gesperrt. Der Grund: Auch hier erneuern Straßenbauer die Fahrbahndecke. Die Vollsperrung ist auf 14 Tage angesetzt.

Solange die Anschlussstelle Hilzingen Süd gesperrt bleibt, wird der Verkehr umgeleitet. "Alle, die aus der Schweiz kommen, werden in Bietingen über Gottmadingen in Richtung Waldfriedhof Singen umgeleitet", erläuterte Michael Brosowsky, der bei der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg das Straßenbauprojekt koordiniert. Aus Richtung Hilzingen kommend, verläuft die Umleitung über die Bundesstraße 34 und die Anschlussstelle Gottmadingen/Bietingen sowie über die Kreisstraße 6144 auf die B 34 Anschlussstelle Gottmadingen/Bietingen. "Das müsste von der Verkehrsstärke her passen", schätzt Brosowsky. Bewusst sei die Sperrung nach den Pfingstferien eingeplant worden. Denn in der Ferienzeit wäre mit stärkerem Reiseverkehr zu rechnen gewesen.

"Die Anschlussstelle ist einfach sanierungsbedürftig", gab Michael Brosowsky zu verstehen. Sie sei etwa 30 Jahre alt und damit deutlich in die Jahre gekommen. "Hier gibt es Schlaglöcher, Spurrillen und einen Aquaplaning-Bereich, was für Motorradfahrer eine Unsicherheit darstellt", erläuterte der Straßenbau-Fachmann. Die Sanierung der Fahrbahn auf der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Hilzingen Süd ist derweil längst in vollem Gange. Nach Angaben des Regierungspräsidiums werden die Arbeiten bis Dezember andauern. Derzeit werden die Autofahrer durch eine Umlegung der Spuren durch den Baustellenbereich geführt.

Auch Brücken sollen im Zuge der Baumaßnahme saniert werden. Es werden zudem neue Schutzplanken installiert. Die Straßensanierung ist aufwendig. "Die Fahrbahn besteht aus vier Schichten, zwei Tragschichten, einer Binderschicht und einer Deckschicht", so beschrieb Brosowsky den Aufbau der Fahrbahn. Die Fahrbahnerneuerung nimmt ungefähr die Hälfte des Volumens der gesamten Baumaßnahme ein. Um die Anschlussstelle zu sanieren, seien eigens die elektrischen Leitungen im Hohentwieltunnel umgelegt worden, so informierte der Projektleiter. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme sollen laut Regierungspräsidium rund 11,5 Millionen Euro betragen.

Die Polizei rechnet im Zuge der Sperrung der Anschlussstelle Hilzingen Süd ab Montag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Umleitungsstrecken. Ob es zu Staus komme, lasse sich noch nicht absehen, so hieß es im Polizeipräsidium. Schwerwiegende Probleme erwarte man aber nicht. Ein Polizeisprecher wies in dem Zusammenhang auf einen Erfahrungswert hin. So sei das Verkehrsaufkommen auf der Strecke in Richtung Schweiz merklich höher als das in Richtung Stuttgart.

Planen und bauen

Der Bau und die Sanierung von Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen sowie von Brücken und Tunneln sind in Südbaden Aufgabe des Referats Straßenbau Süd beim Regierungspräsidium Freiburg. Die Neubauleitung Singen betreut alle Straßenbaumaßnahmen in den Landkreisen Konstanz, Lörrach und Waldshut.