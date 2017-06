vor 1 Stunde SK Engen 32-Jähriger stirbt nach Motorradunfall am Hegaublick

Eine Motorradausfahrt hat am Sonntag für einen 32-jährigen Biker ein tödliches Ende genommen. Wie die Polizei am Montag informierte, verlor der Mann am Hegaublick in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und prallte in die Leitplanken.