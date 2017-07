Konstanz Zwölf Tasten und viele Fragezeichen: Was dieses Kunstwerk in der Hussenstraße bedeutet

Ist Kunst und kommt in ein paar Monaten wieder weg: Eine 13 Meter hohe Installation des Pforzheimer Galeristen und Künstlers Andreas Sarow sorgt für Gesprächsstoff in Konstanz

Konstanz – Natürlich, sagt der Künstler, lebt Kunst von der Polarisierung. Man kann Kunst gut oder schlecht finden, Hauptsache, die Leute beschäftigen sich mit ihr. Und das ist dem Pforzheimer Galeristen und Künstler Andreas Sarow mit seinem neuesten Projekt in Konstanz definitiv gelungen.

Nun ist es allerdings auch nicht so, dass Sarows Installation in einer kleinen, versteckten Galerie zu finden ist. Nein, Sarow mag es auffällig. Und plötzlich. In der Nacht zu Donnerstag enthüllte er in einer Art "Guerilla-Aktion", wie er selbst sagt, das Kunstwerk an einer Hausfassade in der Hussenstraße 44. Wo vorher noch ein Baugerüst war, leuchten seitdem zwölf überdimensionale Tasten an der Wand. "Way of Live Calculator" nannte Sarow in einem zumindest eigenwilligen Englisch die 13 Meter hohe Installation – um den Lebensweg zu betonen, so der Künstler. Auf den Tasten stehen elf Begriffe: Glück, Pass, Eltern, Beruf, Schicksal, Ausbildung, Freunde, Erfahrung, Kinder, Gesundheit und Liebe. Was davon können wir beeinflussen und kalkulieren? Und was ist unveränderbar vorgegeben? "Am Ende steht die Frage: Was bleibt von mir?", erklärt der Künstler spontan am Telefon. Und seine Sicht? "Jeder ist für seinen Lebensweg selbst verantwortlich", antwortet Sarow.

Für ihn ist die Verbindung von Kunst und Architektur das, was ihn an dieser Auftragsarbeit gereizt habe. Das Gebäude steht leer und zum Abriss bereit – dieses Vakuum ist nun mit Kunst und und das Gebäudeinnere mit weiteren Arbeiten des Künstlers gefüllt. Zu dem Projekt gehört aber auch: Es soll in drei bis sechs Monaten genauso schnell wieder verschwinden, wie es aufgetaucht ist. Der private Bauherr plant an der Stelle des vermutlich im 18. Jahrhundert entstandenen Gebäudes den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses. Zuletzt hatte das Bauprojekt zwei Mal den Gestaltungsbeirat beschäftigt, das Baurechts- und Denkmalamt sieht aber keine Denkmaleigenschaften.