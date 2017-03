Konstanz Zwischen Heine und Jauß

Am Sonntag beginnt die Woche der Brüderlichkeit. Es gibt drei Termine – und den Wunsch nach mehr.

Ein runder Tisch, junge Nachfolger, überhaupt Nachfolger: Seit 25 Jahren organisiert Ruth Frenk die Woche der Brüderlichkeit in Konstanz. Eine lange Zeit. Beim Blick in die Zukunft fragt sich Ruth Frenk, wie es mit der Veranstaltungsreihe als Zeichen der deutsch-jüdischen Verständigung weitergeht. Für dieses Jahr hat sie in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern drei Termine zwischen 5. und 12. März angesetzt. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei. In den kommenden Jahren, hofft Frenk, wird die Woche auf einer breiteren Basis stehen.

So ist sie guter Dinge, dass künftig viele Mitstreiter an einem Strang ziehen, um der Woche der Brüderlichkeit noch mehr Gewicht zu geben. Erste Gespräche liefen, sagt Ruth Frenk im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Wie lange kann ich das noch machen?", sinniert die Organisatorin der Veranstaltungsreihe. Wobei sie hierbei auf Partner, etwa Minia Joneck von der Jüdischen Gemeinde, zählen kann. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz, Frenk ist Vorsitzende, die Deutsch-Israelische Gesellschaft Bodensee-Region, das Kulturbüro und die regionale Vertretung des Internationalen Bodenseeclubs haben auch dieses Jahr wieder Ihres dazu beigetragen, etwa beim Auftakttermin am Sonntag, 5. März, um 19 Uhr im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums: eine musikalische Lesung mit der Schauspielerin Judith Jakob und Pianist Joachim Jezewski. Sie wollen sich an dem Abend Heinrich Heine als politischem Dichter und Essayisten annähern, ohne seine romantische Seite und seinen Humor zu vergessen. Der kurze Draht zur Stadtverwaltung und zur VHS sei bei der Organisation ebenfalls sehr fruchtbar, sagt Ruth Frenk.

Die Festveranstaltung zur Woche der Brüderlichkeit ist am Dienstag, 7. März, um 19.30 Uhr im Wolkensteinsaal mit Petra Kunik. Die Jüdin zweiter Generation, wie sie sich bezeichnet, tritt für eine Gleichberechtigung in ihrer Religion ein. Der Titel ihres Vortrags lautet: "Wenn die Synagoge Frauen begeistert". Kunik ist interkulturelle und interreligiöse Referentin, hat zahlreiche Bücher und Essays veröffentlicht. Sie will in ihrem Referat ebenfalls ihren Weg in eine liberale jüdische Gemeinde beschreiben, in der Frauen aus der Tora lesen und deren Gottesdienste von einer Rabbinerin gleitet werden. Abschluss der Woche der Brüderlichkeit ist am Sonntag, 12. März, im Astoria-Saal der VHS an der Katzgasse. Ottmar Ette, Professor für Romanische Literaturwissenschaft und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni Potsdam, wird um 11.30 Uhr über den "Fall Jauß" sprechen. Im vergangenen Jahr hat er über Hans Robert Jauß, von 1966 bis 1987 Romanistik-Professor an der Uni Konstanz, und über dessen Wirken in der skrupellosen Waffen-SS ein Buch geschrieben. Ette geht auf die Verbindung des ersten Lebens Jauss' während des NS-Regimes und dessen Uni-Karriere ein.

Jahresthema

"Nun gehe hin und lerne", lautet das Jahresthema der Woche der Brüderlichkeit 2017. Es geht auf Hillel, bedeutender jüdischer Schriftgelehrter und Rabbiner, zurück. Der Satz soll verdeutlichen, dass das Lernen als bleibender Auftrag zu begreifen ist. Gerade auch im christlich-jüdischen Gespräch und in der Verständigung reicht es demnach nicht, im Bekannten zu verharren, sondern das Lernen als andauernden Prozess zu begreifen, es stets zu vertiefen und zu erneuern. Die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit haben die Woche der Brüderlichkeit 1952, sieben Jahre nach Ende des Dritten Reichs, als Dialog zwischen Juden und Christen ins Leben gerufen. Es gibt bundesweit Veranstaltungen. Vorsitzende der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit in Konstanz sind Ruth Frenk, zugleich Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft AG Bodensee-Region, Heinz Freudenberger, einst Pfarrer und heute Religionslehrer sowie Buchhändler Daniel Widmaier. (phz)