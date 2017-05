Konstanz Zwischen Akrobatik und Blasmusik: Riesenapplaus für regionale Talente - Hier gibt's alle Bilder!

Rund 1200 Zuschauer erleben bei den Konstanzer Welten in der Schänzlehalle beeindruckende Choreografien – und eine etwas andere Musik-Show erntet Riesenapplaus.

Blasmusik kommt ebenso gut an wie Beatbox oder Turn-Kunst. 200 Talente aus der Region reißen rund 1200 Besucher in der Schänzlehalle mit. Viele Zuschauer kennen die Konstanzer Welten schon von früheren Besuchen, so wie Karin Hoffmann. „Mich begeistert die Vielseitigkeit“, sagt sie. Moderator Tobias Bücklein nennt die Show schlicht: „Gutes vom See.“ Die Konstanzer Welten, das ist die Kunst, regionale Talente aus Sport und Kultur professionell in Szene zu setzen.

Licht- und Videoanimationen unterstreichen die Choreografien der Akteure. So zaubert hinter der Tanzgruppe der Universität das Bild eines Kronleuchters Ballsaal-Stimmung in die Halle und wenn die Rasta-Crew mit ihrem Street-Style durch die Halle tobt, dann wollen U-Bahn-Szenen ein Großstadtgefühl vermitteln. In der Hintergrundausmalung steckt viel Arbeit. Jede Gruppe bekommt zwei Mal bei Proben Besuch vom Organisationsteam, das Videos dreht, auf deren Basis ein Studio das Lichtkonzept entwickelt. Manche der Talente bewerben sich, manche spüren Tobias Bücklein oder die sportliche Leiterin Ilona Kaiser-Schroff auf. Mitten in der bunten Show begeistert eine Gruppe, die mit schwarzem Barrett und dunklen Anzügen auf die Bühne kommt. Das Blasorchester der Jugendmusik Kreuzlingen wirft Klischees von altbackener Blechbläser-Gemütlichkeit über den Haufen. Uniform im Aussehen legen die jungen Frauen und Männer eine fetzige Choreografie hin und heizen den Zuschauern mit moderner Bläsermusik ein. Sie ernten riesigen Applaus. Erstmals an diesem Abend trampelt das Publikum zudem seine Begeisterung heraus.

Einer der Gesprächsgäste der Show ist Stefan Lutz, Chefredakteur des SÜDKURIER. Der Mann der starken Worte zeigt ein Händchen für die sanften Klänge und greift spontan zur Gitarre. Dass er bei „Hallelujah“ von Leonard Cohen zeitweise den Text vergisst, macht es authentisch. „Texte schreiben ist jedenfalls einfacher als Texte merken vor 1200 Zuschauern“, sagt er mit einem Lachen.

Hinter den Kulissen

Die Konstanzer Welten sind eine Gemeinschaftsproduktion von Tobias Bücklein, der HSG Konstanz, einem Medienbüro und 70 Helfern. Die sportliche Leitung hat Ilona Kaiser-Schroff. Bücklein kommt auf Leistungen im Wert von rund 50000 Euro, die in der Show stecken, teilweise aber ehrenamtlich abgedeckt werden. Bisher sei es finanziell immer ein Bangen gewesen, ob sie wieder zustande komme. Es sei nie ganz sicher, ob es eine Neuauflage geben werde.