Konstanz Zwei mal zwei Karten für Royal Republic im Kula - Gewinner stehen fest

Schweden-Rocker zu Gast in Konstanz: Die Gewinner erleben mit uns das bereits nahezu ausverkaufte Konzert der Band Royal Republic im Kula. Das Konzert am Donnerstag, 17. August, beginnt um 21 Uhr.

Gewinnen Sie bei uns zwei mal zwei Karten für Royal Republic im Kula Das von Ihnen aufgerufene Gewinnspiel ist leider schon abgelaufen!

Royal Republic manifestierten bereits mit ihren ersten beiden Alben ihren Ruf als eine der drückendsten Garagerockbands der gegenwärtigen europäischen Musikszene. Sie füllen problemlos große Hallen und sind nun im Konstanzer Kula zu hören. Vorband sind "Blackout Problems". SÜDKURIER Online verloste hier zwei mal zwei Karten für das Konzert. Gewonnen haben Charlotte Wolfer aus Konstanz und Patrick Haieck aus Stockach.Die Karten der Gewinner werden an der Abendkasse hinterlegt. Teilnahme war bis Dienstag, 15. August, 18 Uhr.Eher rar ist dabei die Situation – insbesondere, wenn die ersten beiden Alben großen Erfolg generierten und eine Band damit auf die internationale Rock-Landkarte hoben – dass es den Akteuren tatsächlich gelingt, ihr bislang bestes, dringlichstes und mitreißendstes Album aufzunehmen. Doch genau das ist dem Vierer aus Malmö mit „Weekend Man“ gelungen.„Sie machen eine sympathische Mischung aus Funk, Britpop, Punk und viel Rock'n'Roll, etwa wie die Hives mit Eiern. Gefühlvolle Balladen, nachdenkliche Texte oder revolutionäre Songs sucht man bei den Jungs vergeblich, denn: "We want to make people happy, ready to party and perhaps a little bit horny ..." Nicht mehr, nicht weniger.“ (Laut.de)