Konstanz Zwei Tote und Verletzte bei Schießerei in Diskothek in Konstanz - derzeit keine Hinweise auf terroristischen Hintergrund

Grausame Szenen in einer Diskothek in Konstanz. Ein 34-Jähriger hat laut Polizei mit einer Waffe das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsmitarbeiter ist tot, mehrere Menschen sind verletzt. Der mutmaßliche Täter ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, nachdem es mit der Polizei einen Schusswechsel gegeben hatte. Das Motiv ist unklar.

Täter war polizeibekannt

Derzeit keine Hinweise auf terroristischen Hintergrund

"Auf dem Parkplatz habe ich noch einen Verwundeten in der Wiese liegen sehen"

Diskogäste unter Schock

Erneut hat es eine schwere Attacke in einer Konstanzer Lokalität mit Toten gegeben. Es war gegen 4.30 Uhr am Sonntagmorgen, als bei der Polizei mehrere Notrufe eingingen. Ein 34-jähriger Mann war mit einer Waffe in die Diskothek Grey eingedrungen und hat um sich geschossen. Einen Mitarbeiter der Einrichtung, der für die Sicherheit zuständig war, hat er tödlich getroffen.Drei Personen sind mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter selbst ist ebenfalls tot. Erst im März hatte ein junger Mann einen 19-Jährigen in einer Shisha-Bar niedergestochen, der vor Ort starb.Die Polizei bestätigte auch, dass es sich bei dem 34 Jahre alten, mutmaßlichen Täter um einen Iraker handelte. Der Mann habe seit 2001 Zeit in Deutschland gelebt, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen gegenüber dem SÜDKURIER. Seit über 15 Jahren wohnte er im Landkreis Konstanz, bestätigte die Polizei. Der Mann sei kein Asylbewerber gewesen. Er sei aufgrund verschiedener Delikte bei der Polizei bekannt gewesen, unter andererm wegen Drogendelikten, hieß es aus gute unterrichteten Kreisen gegenüber dem SÜDKURIER,Wie Zeugen dem SÜDKURIER berichten, habe der Mann sei der Mann mit einer Schnellfeuerwaffe vom Parkplatz aus in die Diskothek eingedrungen. Dabei soll er einen Sicherheitsmitarbeiter getötet haben. In der Diskothek selbst habe er um sich geschossen und Personen verletzt. Anschließend hat er das Gebäude verlassen, wie Polizeisprecher Bernd Schmidt erläuterte.Der 34-Jährige soll in ihre Richtung gelaufen sein, es habe einen Schusswechsel gegeben. Dabei haben die Beamten den Mann getroffen, er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Auch ein Polizist ist schwer verletzt worden, wie es von der Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung heißt. Der Beamte schwebe aber nicht in Lebensgefahr.Die Gäste haben die Diskothek panikartik verlassen und sich versteckt, erklärt die Polizei.Vorerst war unklar, ob es sich um einen Einzeltäter handelt, oder ob der 34-Jährige noch Komplizen hatte. Dies schließen die Ermittler zwischenzeitlich aus, erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt, der Mann habe alleine gehandelt. Die Polizei war mit einem Sondereinsatzkommando vor Ort, und ein Hubschrauber suchte die Gegend nach möglichen weiteren Tätern ab.Weshalb er mit einer Waffe die Diskothek stürmte, sei bislang noch nicht klar. Ob ein terroristischer Hintergrund eine Rolle spielt, darauf gebe es derzeit keine Hinweise, sagt Schmidt.Auch am Sonntagmittag waren noch Seelsorger des Malteser Hilfsdienstes vor Ort, um Diskogäste zu betreuen. Die Polizei befragt weiterhin Mitarbeiter des "Grey". Oberbürgermeister Uli Burchardt will sich vor Ort über die Lage informieren.Was genau in der Nacht passiert ist, erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt dem SÜDKURIER im Video-Interview:Ein Augenzeuge erzählt, dass ein Täter mit einer Maschinenpistole wahllos auf die Gäste der Diskothek geschossen habe. „Die Diskothek war rammelvoll. Ich schätze, dass mehrere hundert Menschen da waren“, sagte er. Er selbst habe nur einen Täter gesehen und sei sofort mit Freunden geflüchtet.Ein weitere Diskogast berichtet, er habe gerade gehen wollen und sich auf der Treppe vor dem Grey unterhalten. Plötzlich seien Schüsse gefallen, worauhin er in die Disko geflüchtet sei. Er habe erst angenommen, es handele sich um Böller, sagt Giuliano Protopapa. Schnell habe aber Gewissheit bestanden, dass es eine Schießerei war.Ein Gast sagt, er habe sich in die Nähe des DJs gerettet, was aufgrund der Distanz sein Glück gewesen sei. Er habe den mutmaßlichen Täter allerdings aus der Ferne gesehen. Der Diskobesucher und sein Feund hätten es geschafft, zu einem nahegelegenen Schnellrestaurant zu laufen. Dort hätten sie weitere Schüsse wahrgenommen. Vermutlich war es der Schusswechsel zwischen Angreifer und Polizei.Auch auf Facebook berichteten User von den Ereignissen: "Ich war gerade auf der Toilette als es passiert ist... zum Glück... wollte eigentlich gerade gehen. Dann hat einer schon die Klotüre zugehalten und gesagt, dass einer schießt. Ich wollte es nicht glauben und bin dann wieder Richtung Ausgang gelaufen. Dann habe ich Schüsse gehört und bin wieder Richtung Toilette gerannt und hab mit anderen die Tür zu gehalten. Mit uns war ein angeschossener Türsteher in der Toilette dem mit einem Gürtel die Wunde abgedrückt wurde. Als er wieder raus ist, hat ein Barkeeper die Notausgangstür aufgemacht und einige sind über den Parkplatz Richtung BurgerKing gerannt. Auf dem Parkplatz habe ich noch einen Verwundeten in der Wiese liegen sehen dem sie die Schusswunde am Bein abgedrückt haben. Ich habe einfach nur gerufen das alle rennen sollen weil während wir auf dem Parkplatz waren erneut Schüsse gefallen sind.... bin jetzt sicher zu hause"Viele Diskogäste standen nach der Tat unter Schock. Notfallseelsorger betreuten diese im eigens errichteten Versorgungszentrum auf der Max-Stromeyer-Straße. Aufgrund der Größe des Einsatzes seien Kollegen auch aus den kooperierenden Landkreisen Tuttlingen und Sigmaringen hinzugerufen worden, erklärt Notfallseelsorger Fritz Möhrle.Die Gegend um die Diskothek blieb großräumig abgesperrt. Etwa 70 Kräfte von Rotem Kreuz, Malteser, Johanniter und ASB seien vor Ort, erklärte Einsatzleiter Dennis Eichenbrenner vom DRK. Auch für sie war es eine Sondersituation: "Solche Einsätze sind selten und für alle Kräfte belastend", sagt Eichenbrenner.Die Großraumdiskothek "Grey Club" in der Max-Stromeyer-Straße war am 26. Mai dieses Jahres nach langen Verzögerungen eröffnet worden. Zuvor waren die Räumlichkeiten von anderen Betreibern als Diskothek genutzt. Die Betreiber der Diskothek reagierten zunächst, indem sie das Titelbild auf ihrer Facebook-Seite schwarz gestalteten.Die Stadt stand noch unter dem Eindruck der tödlichen Messerattacke von März , als ein 17-Jähriger einen 19-Jährigen tödlich niederstach. Der mutmaßliche Angreifer hatte wohl noch einen Komplizen, der in Untersuchungshaft sitzt. Diesem Vorfall war offensichtlich ein Streit vorausgegangen.