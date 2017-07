vor 8 Minuten sk / dpa Konstanz Zwei Tote und Verletzte bei Schießerei in Diskothek in Konstanz - Mutmaßlicher Täter tot

In einer Diskothek in Konstanz sind in der Nacht Schüsse gefallen. Ein Mensch starb, mehrere Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls tot.