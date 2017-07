Konstanz Zwei Tote und Verletzte bei Schießerei in Diskothek in Konstanz - Alle aktuellen Informationen im Newsticker

Zwei Tote und Verletzte bei Schießerei in Diskothek in Konstanz - Alle aktuellen Informationen im Newsticker

Grausame Szenen in einer Diskothek in Konstanz. Ein 34-Jähriger hat laut Polizei mit einer Waffe das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsmitarbeiter ist tot, mehrere Menschen sind verletzt. Der mutmaßliche Täter ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, nachdem es mit der Polizei einen Schusswechsel gegeben hatte.

Erneut hat es eine schwere Attacke in einer Konstanzer Lokalität mit Toten gegeben. Es war gegen 4.30 Uhr am Sonntagmorgen, als bei der Polizei mehrere Notrufe eingingen. Ein 34-jähriger Mann war mit einer Waffe in die Diskothek Grey eingedrungen und hat um sich geschossen. Einen Mitarbeiter der Einrichtung, der für die Sicherheit zuständig war, hat er tödlich getroffen.Drei Personen sind mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter selbst ist ebenfalls tot. Erst im März hatte ein junger Mann einen 19-Jährigen in einer Shisha-Bar niedergestochen, der vor Ort starb. In unserem Newsticker halten wir Sie über alle aktuellen Entwickungen auf dem Laufenden.