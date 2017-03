Zwei Radfahrer stürzen auf Radweg

Ein Kind soll sich vor einem Auto erschreckt haben und dabei in eine andere Radfahrerin gefahren sein. Beide fielen hin und verletzten sich.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Weiterführende Schulen in Konstanz

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr an der Einmündung Mainaustraße/Säntisstraße gestürzt und haben sich dabei jeweils leicht verletzt. Ein Kind fuhr laut Bericht der Polizei auf dem Radweg der Mainaustraße stadteinwärts. An der Einmündung bei der Säntisstraße soll das Kind wegen eines dort herannahenden, aber nach Sachlage vorschriftsmäßig haltenden Fahrzeugs, erschrocken sein. Das Kind soll deshalb abgebremst und nach links gelenkt haben, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Radfahrerin gekommen sein soll. Dabei stürzten beide Beteiligten und zogen sich die Verletzungen zu.