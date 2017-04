Konstanz Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Ein Unfall zwischen zwei Radfahrern in der Bruder-Klaus-Straße hat am Samstagvormittag mit leichten Verletzungen geendet.

Wie die Polizei mitteilte, bog gegen 10.30 Uhr ein 34-Jähriger auf einem Rennrad von einer Tiefgaragenausfahrt nach links in die Bruder-Klaus-Straße in Fahrtrichtung Petershauser Straße ein und übersah dabei einen 33-Jährigen Radfahrer, der in Richtung Schneckenburgstraße unterwegs war. Der 33-Jährige stürzte bei der Kollision und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.