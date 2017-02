Konstanz Zwei Männer wollen Motorroller stehlen

Ein Duo hat versucht, mitten in der Nacht einen Motorroller zu stehlen. Sie wurden jedoch von einer Zeugin überrascht und flohen.

Einen Teil der Frontabdeckung des Honda-Rollers hatte das Täter-Duo bereits abgebrochen, um an die darunterliegenden Kabel zu gelangen. Dann sah eine Zeugin die zwei jungen Männer, die daraufhin flohen, erklärt die Polizei. Die zwei Männer versuchten am Sonntag gegen 4.30 Uhr den in der Magdeburger Straße abgestellten Roller zu stehlen. Die Täter beschreibt die Polizei als schlank, sie trugen dunkle Jacken und blaue Jeans. Zeugen wenden sich an die Polizei unter Telefon (0 75 31) 99 50.