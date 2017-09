Zwei junge Männer üben Selbstjustiz. Sie beschimpfen und gehen Obdachlose an. Das Gericht verurteilt sie zu einer Bewährungsstrafe, findet aber grundsätzlich moralische Worte zu ihrem Verhalten.

September 2016. Die Zelte des Konstanzer Oktoberfests haben schon geschlossen, als sich zwei junge Männer auf den Nachhauseweg machen. Zufällig treffen sie unter der Brücke am Lago auf drei obdachlose Rumänen, die dort auf ihren Matratzen schlafen. Einer der beiden Männer fragt nach einer Zigarette. Was dann passiert, lässt sich auch in der Verhandlung vor dem Amtsgericht fast ein Jahr später nicht genau klären. Fest steht für den Richter und die beiden Schöffen aber: "Das ist eine Art von Selbstjustiz, die wir nicht tolerieren können." Gut sechs Stunden dauerte der Prozess, der mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung für die beiden Angeklagten im Alter von 25 und 28 Jahren endet.

Rückblick: Er sei Nichtraucher und habe keine Zigarette, sagt einer der drei Rumänen. Das Gespräch schaukelt sich hoch. Mit Absicht, ist das Gericht überzeugt, verschüttet einer der beiden Angeklagten Jägermeister aus ihrer Flasche auf die am Boden liegenden Obdachlosen. Einer von ihnen geht an der Krücke; ein anderer sitzt im Rollstuhl, seit seiner Kindheit, gibt er später vor Gericht an. Ihn weckt der jüngere der beiden Angeklagten aus dem Schlaf, spricht ihn an, er solle aufstehen: "Den Rollstuhl brauchst du doch gar nicht". Für einen Simulanten halte er den Rumänen, gibt der Angeklagte zu Protokoll. Deshalb habe er ihn dann auch mit seinem Handy gefilmt. Das Video zeigt später bei der Beweisaufnahme im Gerichtssaal einen auf seiner Matratze sitzenden Obdachlosen. Dazu die vom Alkohol verwaschene Stimme des aus Villingen-Schwenningen stammenden und in Konstanz wohnhaften Angeklagten: "An alle Leute in Konstanz, gebt denen kein Geld mehr". Der zweite, aus Ebersberg stammende 28-jährige Angeklagte sagt: "Wenn sich einer bewegt, habe ich alles unter Kontrolle."

Zu diesem Zeitpunkt hat der 28-Jährige bereits eine rostige Metallstange in der Hand. Ein abgebrochener Fahrradständer, mit dem er auf die Betonwand neben dem Aufzug einschlägt. Die Polizei, die einer der drei Rumänen ruft, findet später entsprechende Spuren. Mit der Metallstange soll der 28-Jährige den im Rollstuhl sitzenden Mann leicht in den Nacken geschlagen haben. Die beiden Angeklagten bestreiten bis zuletzt jede Form der Körperverletzung. Vor Gericht reichen die Beweise nicht aus. Nicht nur, dass auf den Bildern, die die Polizei noch in der Tatnacht von den Opfern gemacht hat, keine Verletzungen oder blaue Flecken zu erkennen sind. Viel mehr entlasten die obdachlosen Rumänen ihre Angreifer in ihren Zeugenaussagen vor Gericht.

Versucht, sie zu schlagen, hätten die zwei Männer, aber nicht richtig getroffen. Der 25-Jährige habe sich sogar noch vor seinen Kumpel mit der Metallstange gestellt. "Ich habe nichts gegen die zwei", sagt der im Rollstuhl sitzende Zeuge mittels einer rumänischen Dolmetscherin zu Richter Christian Brase. "Ich will nur, dass sie uns in Ruhe lassen". Es war auch für das Schöffengericht offensichtlich, dass die Drei Angst vor Rache haben, sobald die Gerichtsverhandlung erst einmal vorbei ist. Sieben Jahre lebe einer der drei Rumänen schon in Deutschland auf der Straße, nie sei etwas passiert. "Ich hatte Angst, dass er meinen Kollegen umbringt", sagt ein anderer.

Mehrere Male betonten der Anwalt des 28-Jährigen und die Angeklagten selbst, dass das nicht noch mal vorkommen werde. Ohnehin: Weitgehend geständig waren die beiden, was das Gericht ihnen auch anrechnete. "Wir haben sie beleidigt, gefilmt und sind in deren Privatsphäre eingedrungen. Das war nicht gut. Aber es gab keine Schläge oder Tritte", sagte der 28-Jährige. Sein 25-jähriger Arbeitskollege hält sich kürzer: "Ja, das war assi. Unnötig halt. Und unüberlegt." Der Staatsanwältin erschien die Version der beiden Angeklagten dennoch zu harmlos: "Sie haben ein erhebliches Bedrohungsszenario aufgebaut und das ganze hätte schlimmer ausgehen können". Vor allem die Tatsache, dass sie gemeinschaftlich gehandelt haben, legte die Staatsanwältin den beiden jungen Männern zur Last. Und hatte auch zu dem Video noch etwas zu sagen: "Sie haben sich da vielleicht als Vertreter der Allgemeinheit gesehen."

Als zumindest "moralisch bedenkbar" beschrieb der Anwalt des 28-Jährigen das Verhalten seines Mandanten. "Solche Leute hat man in Ruhe zu lassen. Aber die Frage ist doch, wie sich die beiden strafbar gemacht haben." Konsequenterweise plädierte er wie sein Kollege auf Freispruch. "Da steht jemand mit der Flasche in der einen und der Metallstange in der anderen Hand und schlägt gegen die Wand. Dass das straffrei sein sollte, kann ich nicht nachvollziehen", entgegnete der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Die Angeklagten seien durch den Alkohol vielleicht enthemmt, aber nicht eingeschränkt schuldfähig gewesen. Ohne erkennbaren Grund hätten sie angefangen zu pöbeln. "Assi-Verhalten" sei da noch etwas zu beschönigend. Denn man müsse auch sehen: "Die drei waren am Schlafen, sind obdachlos und behindert. Wenn man so will, sind sie die Schwächsten der Gesellschaft." Ihnen gegenüber standen in jener Nacht "und in fast verachtender Weise" zwei größere Männer, beide gut durchtrainiert und körperlich überlegen. "Wie sie schon selbst andeuteten: Ihnen ging es auch um Macht", führte der Richter in Richtung Anklagebank aus. Und schickte hinterher: "Es geht Sie überhaupt nichts an, ob diese Menschen behindert sind oder nicht. Jeder mag seine Einstellung dazu haben, was sie tagtäglich machen oder dass sie unter einer Brücke schlafen. Wenn sie das stört, gehen Sie zum Ordnungsamt oder zur Polizei, wenn sie glauben, da betrügt jemand. Aber diese Art von Selbstjustiz können wir nicht tolerieren."

Das Urteil im Detail

Keine milde Geldstrafe, sondern jeweils sechs Monate Freiheitsstrafe verhängte das Gericht für die beiden Angeklagten wegen Bedrohung und Nötigung. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt, weil es für beide eine positive Sozialprognose gibt. Beide sind berufstätig und wohnen bei ihren Eltern. Der 25-Jährige ist Vater zweier Kinder. Keiner hat große Schuldenberge. "Uns ist wichtig, dass Sie in die Zukunft blicken können", sagte der Richter.

Drei Jahre dürfen die Angeklagten nicht mehr straffällig werden, ansonsten verlängert sich die Bewährungszeit oder sie gehen direkt ins Gefängnis. Eine Auflage ist zudem: Die beiden müssen ein Anti-Aggressionstraining absolvieren. "Sie sind beide Türsteher und kommen öfter in Situationen, in denen sie einen kühlen Kopf bewahren müssen." Noch zu Beginn der Verhandlung hatten die Verteidiger darauf hingewiesen, dass eine Verurteilung für ihre Mandanten schwerwiegende Folgen im Job haben könnte. "Nun ja. So ein weißes Blatt sind Sie nicht. Da gab es bisher ja offenbar auch keine Probleme mit dem Arbeitgeber", entgegnete der Richter. Der 25-Jährige ist unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung einschlägig vorbestraft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.