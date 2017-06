Konstanz Zwei Konstanzer Jugendliche klauen Bierflaschen

17-Jährige bedienten sich nachts in einem Einkaufsmarkt in der Konstanzer Schneckenburgstraße

Im Verdacht, aus dem Getränkelager eines Einkaufmarkts in der Schneckenburgstraße ein Dutzend Bierflaschen entwendet zu haben, stehen zwei 17-Jährige, die in der Nacht zum Freitag, gegen 3 Uhr, von Beamten des Polizeireviers vorläufig festgenommen werden konnten. Als die Polizisten bei dem aufgebrochenen Getränkelager eintrafen, fanden sie einige Bierflaschen sowie auf dem Gehweg einen mit weiteren Bierflaschen gefüllten Rucksack und drei angetrunkene Flaschen. Auf einmal kam eine der beim Eintreffen der Polizei geflüchteten Personen vorbei. Die Streifenpolizisten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest und fanden bei ihm eine gestohlene Euroscheckkarte. Auch sein mutmaßlicher Komplize konnte wenig später am Tatort dingfest gemacht werden.