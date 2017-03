Konstanz Zwei Buchautoren fordern "Schluss mit den Psychospielen"

Der SÜDKURIER sprach im Konstanzer Café Gladina mit Cornelia und Stephan Schwarz über das Thema \"Macht und Manipulation im Alltag\"

Frau und Herr Schwarz, Sie schrieben das Buch „Schluss mit den Psychospielen“. Warum glauben Sie, dass die Welt aus Psychospielen besteht?

Stephan Schwarz: Nicht die ganze Welt besteht daraus, aber wenn man hinter die Kulissen von Firmen, Politik und Familien blickt, findet man überall Psychospiele. Das hängt mit der Geschichte der beteiligten Personen zusammen, mit den Eindrücken aus dem eigenen Leben und den gespeicherten Gefühlen im Unbewussten.

Warum sprechen Sie dabei von Manipulationen?

Cornelia Schwarz: Wenn man in einer Familie aufwächst, in der dramatische Emotionen eine große Rolle spielen, dann neigt man dazu, dieses Rollenkonzept zu übernehmen. Dahinter steht immer der Wunsch nach Aufmerksamkeit und liebevoller Zuwendung. Ein Beispiel: Eine Frau leidet und will in den Arm genommen werden, schämt sich aber für dieses Bedürfnis. So fängt sie ein Spiel an, das wir Psychospiel nennen. Sie klagt über starke Kopfschmerzen, um Zuwendung zu erhalten. Ihr Mann schlägt ihr vor, sich hinzulegen – und er ist zufrieden, weil er denkt, er hilft. Dadurch begibt er sich in die Retterrolle. Doch die Frau treibt das Spiel weiter und sagt: Wenn ich mich jetzt hinlege, kann ich nicht mehr aufstehen. Der Mann gibt einen zweiten Rat wie 'Dann nimm doch ein Aspirin', doch das lehnt die Frau ebenfalls ab. Irgendwann, nach dem dritten Ratschlag, wird der Mann wütend und landet in der Verfolgerrolle.

Wie hätte die Frau besser handeln sollen?

Stephan Schwarz: Im geschilderten Fall übernimmt die leidende Frau keine Verantwortung für sich. Sie hätte ihrem Mann klar ihre Bedürfnisse schildern können. Dann hätte er sie ganz ohne Umwege mit Wärme versorgen können. Oder er hätte sie fragen können: Wie kann ich dich unterstützen?

Cornelia Schwarz: Viele Menschen wissen nicht, was sie wirklich brauchen und im Leben wollen. Aus Unzufriedenheit fangen sie die Spielchen an. Doch anstatt sein Umfeld vollzuquengeln, ist es klüger, zum Beispiel eine gute Freundin anzurufen und zu fragen: Darf ich mit dir meine Probleme reflektieren? Die Freundin hat dann die Wahl, ob sie zuhören will oder nicht.

Wie kann man vermeiden, dass berufliche Dramen noch private nach sich ziehen?

Cornelia Schwarz: Anstatt am Abend beispielsweise den Zorn über den Chef zu Hause abzuladen und damit die Beziehung zu vergiften, sollte der Mann oder die Frau berufliche Probleme in der Firma klären. Oder den Partner bitten zuzuhören, ohne gleich eine Lösung anzubieten. Dann wird er oder sie seinen Zorn los und das Thema ist danach beendet. Oft kann man auch versuchen, eine Situation ins Komische zu drehen und mehr zu lachen. Das tun wir in Deutschland ohnehin viel zu selten. Ich bin halbe Engländerin. In England machen wir aus vielem einen Witz, und schon wird alles leichter.

Warum interessieren Sie sich eigentlich für die menschlichen Abgründe?

Stephan Schwarz: Ich habe schon mit 15 Jahren Psychologiebücher gelesen und wollte entdecken, was sich hinter dem Menschsein verbirgt. Später, als Psychologe und Seminarleiter, habe ich beobachtet, dass es einfach ist, Leute dabei zu unterstützen, klare Ziele zu erreichen. Oft tauchen im Unternehmen Probleme auf, die eindeutig mit Zuwendung und Wertschätzung zu tun haben. Als Führungskraft muss man sich auskennen, sonst tappt man von einer Pfütze in die nächste. Deshalb haben wir das Thema Feedback und Psychospiele in unsere Unternehmertrainings aufgenommen.

Ist es nicht anstrengend, sich permanent mit Dramen zu befassen?

Cornelia Schwarz: Das tun wir ja nicht ständig, aber es ist schon regelmäßig nötig, wenn man eine höhere Lebensqualität entwickeln will. Wie der Buddha so schön sagt: Aus dem tiefsten Schlamm kommen die schönsten Lotusblüten. Und wenn jeder von uns ein bisschen dramafreier wird, verändern wir die Welt.

Zu den Personen

Cornelia Schwarz ist 59 Jahre alt und wuchs in Lyss (Schweiz) auf. Sie absolvierte ihre Ausbildung in England und den USA und coacht Führungskräfte. Seit 30 Jahren arbeitet sie mit Stephan Schwarz zusammen, vor zehn Jahren zogen die beiden mit ihrer Firma nach Konstanz um.

Stephan Schwarz, 57 Jahre, wuchs bei Kiel auf und studierte in Hamburg und München Psychologie, Pädagogik und Theologie. Cornelia und Stephan Schwarz veröffentlichten 2016 das Buch „Schluss mit den Psychospielen". In ihrer Freizeit gehen sie gern in die Natur, reisen in ferne Länder und meditieren.

