SK Konstanz Zwei Badeunfälle an einem Abend: Ersthelfer retten die verunglückten Schwimmer

Am Hörnle und am Seerhein hatten am Dienstagabend Schwimmer gesundheitliche Probleme. Ersthelfer reagierten schnell. Eine Frau zog einen 24-Jährigen am Hörnle aus dem Wasser, Freunde retteten einen 16-Jährigen im Seerhein auf denen Brückenpfeiler.