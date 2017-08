Konstanz Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum: Mieterbund bemängelt Satzung

Seit über zwei Jahren gilt in Konstanz ein Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum, um den angespannten Markt zu entlasten. Der Mieterbund weist jetzt auf eine Lücke in der Satzung hin, die es Vermietern dennoch ermöglicht ihren Wohnraum in lukrative Ferienwohnungen umzuwandeln. Die Stadt will die Satzung jetzt prüfen.

Drei Zimmer, Balkon, fünf Minuten zum See, zwei Minuten zur Bushaltestelle. In dieser Wohnung in Petershausen könnte eine kleine Konstanzer Familie leben. Stattdessen steht die Wohnung die meiste Zeit des Jahres leer. Nur an langen Wochenenden oder in den Ferien reisen die Bewohner an, für den Rest des Jahres sind die Rollläden unten. Rechtlich kein Problem – die Wohnung gehört den Feriengästen und wurde noch vor 2015 als Ferienunterkunft angemeldet. Bevor jene Satzung in Kraft trat, die solchen und anderen Leerstand zumindest künftig unterbinden sollte. Das sogenannte Zweckentfremdungsverbot besteht nun seit mehr als zwei Jahren. Was hat es gebracht? Vor allem eine Lücke in der Satzung, sagt der Mieterbund Bodensee – und fordert dringend Nachbesserungen.

Denn Monat für Monat gingen bei der Stadtverwaltung mehrere Anträge auf die Umwandlung bestehender Mietwohnungen in Ferienwohnungen ein, berichtet Herbert Weber, Stadtrat (SPD) und Vorsitzender des Mieterbunds Bodensee. Fast alle Anträge sollen einem bestimmten Muster folgen. Geplant sei meistens, die Mietwohnung knapp unter sechs Monate an Feriengäste zu vermieten. Die restliche Zeit des Jahres stünde die Wohnung Dauermietern zur Verfügung – wobei der Begriff "Dauermieter" auch relativ zu verstehen ist. "Wohnungen, die nur ein halbes Jahr befristet vermietet werden, sind nur als Zwischenunterkunft tauglich. Arbeitnehmern und Familien nützt ein solches Mietangebot gar nichts", so Weber. Der Vermieter aber kann die lukrativen Sommermonate voll ausschöpfen.

Den Knackpunkt sieht der Mieterbund in der Sechs-Monats-Klausel der Satzung. Diese besagt: Eine Zweckentfremdung liegt nicht vor, wenn "Wohnraum weniger als sechs Monate im Jahr als Ferienwohnung genutzt und ansonsten dauerhaft als Wohnraum verwendet beziehungsweise vermietet wird". Jetzt soll diese Klausel überprüft werden. Derzeit würden die rechtlichen Voraussetzungen für eine eventuelle Änderung oder einen Wegfall geprüft, bestätigt die städtische Pressesprecherin Anja Fuchs. Über die Ergebnisse der Prüfung will die Stadt in der nächsten Sitzung des Technischen und Umweltausschusses am 19. Oktober berichten.

Fest steht bis dahin: Seit Inkrafttreten des Zweckentfremdungsverbots sind 14 Anträge bei der Stadt eingegangen, eine bestehende Mietwohnung in eine Ferienwohnung unter sechs Monaten im Jahr zu verwandeln. Genehmigt wurden zwölf dieser Anträge. Einer wurde abgelehnt beziehungsweise zurückgezogen, ein anderer sei noch in Bearbeitung. Alle neun Anträge, eine bestehende Mietwohnung in eine dauerhafte Ferienwohnung umzuwandeln, seien abgelehnt oder zurückgezogen worden. In rund 70 Fällen haben sich Eigentümer vorher bei der Stadt nach den rechtlichen Möglichkeiten erkundigt, ohne dass im Anschluss ein Antrag eingegangen ist. In zwölf Fällen wurde neu genehmigter Wohnraum vor dem Erstbezug für eine Nutzung als Ferienwohnung nachträglich genehmigt.

Während die SPD die Prüfung der Sechs-Monats-Klausel begrüßt, sieht die FDP-Fraktion das Zweckentfremdungsverbot insgesamt nach wie vor kritisch. "Wir sehen nach wie vor die Privatrechte der Eigentümer in Gefahr und halten das Verbot zudem nicht für effektiv", erklärt Fraktionsvorsitzender Heinrich Everke auf Anfrage. "Das wird so oder so umgangen und immer mehr Vorschriften werden diesen Umstand nicht besser machen." Everke verwies auch auf Online-Plattformen wie Airbnb, mit denen vor allem große Touristenstädte zu kämpfen haben. Auf Airbnb können Privatpersonen ihre Wohnung als Ferienunterkunft anbieten. Oft finden sich diese Wohnungen aber nicht auf der offiziellen Liste der Stadt. In Konstanz stehen dort rund 420 offizielle Ferienwohnungen, deren Gäste auch die Kurtaxe zahlen. Wie viele unangemeldete Unterkünfte es gibt, lässt sich erahnen, wenn man sich die Angebote der Online-Plattformen durchsieht. Allein auf der Seite Airbnb sind für Konstanz über 200 Angebote gelistet unter der Suchkategorie "gesamte Unterkunft". Das heißt: Hier können Feriengäste nicht nur ein Zimmer, sondern eine ganze Wohnung für sich alleine mieten. Wie viele davon dauerhaft als Ferienwohnungen vermietet werden, ist unklar. Dass die Stadt bei der Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbots auch auf Hinweise der Nachbarn setzt, sieht die FDP-Fraktion kritisch – und befürchtet "Denunziantentum."

Was das Verbot bedeutet

Lassen Immobilienbesitzer ihre Wohnung länger als sechs Monate leer stehen, ist eine Wohnung nach der Satzung zweckentfremdet und es droht ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro. Es gibt aber Ausnahmen, beispielsweise wenn die Wohnung trotz nachgewiesener Bemühungen „über einen längeren Zeitraum“ nicht zu vermieten war. Ebenfalls nicht zu beanstanden ist ein Leerstand, wenn „Wohnraum nachweislich zügig umgebaut, instand gesetzt oder modernisiert wird oder alsbald veräußert werden soll.“ Hausbesitzer, die eine Wohnung in eine Arztpraxis oder Anwaltskanzlei umwandeln wollen, müssen grundsätzlich einen Bauantrag stellen, wenn ein Fremder einzieht. Wer die Wohnung selbst als Büro nutzen will, darf bis zur Hälfte der Wohnfläche dafür verwenden.