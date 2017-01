Wallhausen/Überlingen Zwangspause auf Schiffslinie Wallhausen/Überlingen: Technischer Defekt führt zu kleinem Unfall

Die Seegold, die auch im Winter Pendler zwischen Wallhausen und Überlingen transportiert, hatte nach einen technischen Defekt einen kleinen Unfall. Sie prallte an der Landestelle in Überlingen gegen die Mole. Die Linie ist momentan eingestellt, ein Ersatzschiff soll ab Montag zur Verfügung stehen.

Große Technikprobleme und sogar ein kleiner Unfall haben den Pendelverkehr von Personenschifffahrt Giess und Giess zwischen Wallhausen und Überlingen für einige Tage lahm gelegt. Seit Donnerstagnachmittag geht nichts mehr, am Montag könnte voraussichtlich ein Ersatzschiff fahren.

„Den ersten Kurs am Morgen von Wallhausen nach Überlingen sind wir noch gefahren“, erklärte Ewald Giess von der Personenschifffahrt Giess und Giess am Donnerstag. Doch es stellte sich über den Tag zunehmend heraus, dass etwas mit dem Schiff MS Seegold nicht stimmte: Es wurde immer langsamer. „Wir haben es dann aus dem Kurs genommen“, erklärte er weiter. „Die meisten Leute haben gar nicht mitbekommen, dass etwas nicht stimmt. Wir sind halt nur langsamer gefahren.“ Eine Gefährdung für Menschen habe zu keiner Zeit bestanden.

Die Ursache des Defekts war zunächst nicht klar und ein Ersatzschiff aufzutreiben, war so kurzfristig nicht möglich. Deshalb versuchten Ewald und Michael Giess, telefonisch möglichst alle Kunden zu erreichen, um ihnen mitzuteilen, dass die Schiffsverbindung zwischen Überlingen und Wallhausen bis auf Weiteres eingestellt wurde. Bei Sylvia Stehle klappte das nicht und sie stand am Schiffsanleger in Überlingen etwas verblüfft vor dem provisorischen Schild „Heute keine Fahrten mehr – Motorschaden“. Ihre Rückfahrt nach Wallhausen trat sie schließlich mit dem Bus nach Meersburg, von dort mit der Fähre nach Konstanz und von dort aus wiederum mit dem Bus an.

Ewald Gies besorgte in Singen Ersatzteile und gegen 16 Uhr schien der Fehler behoben zu sein. Die Seegold fuhr wieder, doch es gab erneut Probleme. „Wir dachten, es seien die Batterien“, erklärte Ewald Giess. Schließlich fiel gegen 16.25 Uhr beim Anlegen in Überlingen etwa 80 Meter vor der Mole die Hauptmaschine aus und ließ sich nicht mehr starten, wie das Polizeipräsidium Einsatz mitteilte. "Mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 6 km/h läuft es auf die Treppe am dortigen Landungsplatz auf und wird anschließend vom Nordostwind wieder zurück in den Seeraum vor Überlingen getrieben", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. "Zum Unfallzeitpunkt befanden sich lediglich der Schiffsführer und noch weitere zwei Personen an Bord. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand." Am Schiff entstand ein Schaden, der im Bereich von 10 000 bis 15 000 Euro liegt, an der Mauer und Treppe des Anliegeplatzes rund 500 Euro. Nach der Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizeistation Überlingen konnte das Schiff wieder den Heimathafen Wallhausen anlaufen. Dort liegt die Seegold nun und wird momentan repariert.

Stand und Linie

Wie es weitergeht: Pendler und Fahrgäste erfahren auf der Internet- und Facebook-Seite von Personenschifffahrt Giess, wie es aktuell um den Pendelverkehr bestellt ist. Über das Wochenende stehen die Schiffe still, ab Montag soll voraussichtlich ein Ersatzschiff zur Verfügung stehen. Es ist aber bisher nicht bekannt, ob es eines der kleineren Giess-Schiffe (Möwe oder Seeperle) ist oder von außerhalb kommt.

Pendler und Fahrgäste erfahren auf der Internet- und Facebook-Seite von Personenschifffahrt Giess, wie es aktuell um den Pendelverkehr bestellt ist. Über das Wochenende stehen die Schiffe still, ab Montag soll voraussichtlich ein Ersatzschiff zur Verfügung stehen. Es ist aber bisher nicht bekannt, ob es eines der kleineren Giess-Schiffe (Möwe oder Seeperle) ist oder von außerhalb kommt. Die Schiffsverbindung: Zwischen Wallhausen und Überlingen fährt das ganze Jahr über eine Schiffslinie. Damit das Schiff im Winter fahren und Pendler befördern kann, gibt es Zuschüsse der Stadt Konstanz.

Informationen im Internet: www.personenschifffahrt-bodensee.de