Konstanz Zusammenstoß beim Abbiegen

Rund 6000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend an der Kreuzung der Schulthaißstraße mit der Grenzbachstraße.

Der Fahrer eines Opels wollte laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Wagen gegen 18.30 Uhr von der Schulthaißstraße nach rechts in die Grenzbachstraße abbiegen und übersah dabei einen Peugot, der gerade von der Grenzbachstraße in die Schulthaißstraße einbog. Der Opel streifte mit der linken Fahrzeugfront dabei den Peugeot am linken Heck. Es entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden von rund 3000 Euro.