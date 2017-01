Konstanz Zusammenstoß an Parkplatz-Kreuzung bei der Universität

Zusammenstoß an Parkplatz-Kreuzung bei der Universität

Eine Autofahrerin hat am Montagmittag ein Auto übersehen und rund 5000 Euro Schaden verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau mit ihrem VW von der von der Universitätsstraße in die Eggerhaldestraße, die zu einem der Parkplätze der Universität führt, fahren. Dabei übersah sie an der Kreuzung einen Hyundai, der aus Richtung Friedrichstraße kam. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen jeweils ein Schaden von etwa 2500 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.