vor 4 Stunden Jörg-Peter Rau Exklusiv Meinung Zum Aus für eine Fasnachts-Bühne: Trauriges Signal an die Jugendlichen

Seit Wochen ringen Stadtverwaltung und Präventionsrat um ein Angebot für junge Leute am Schmotzigen Dunschtig. Dabei geht es um viel mehr als die Frage, ob eine Bühne aufgestellt wird oder nicht. Was bisher bekannt ist, ist ein trauriges Signal an die Jugendlichen und eine Brüskierung der ehrenamtlichen Narrenvereine.