Konstanz/Kreuzlingen Zum 10-jährigen Bestehen: Große Tafel für Kunstgrenze

Bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Kunstgrenze ließen sich rund 200 Gäste trotz des nass-kalten Wetters die Laune nicht verderben.

Sie tafelten bei warmem Punsch und heißer Musik von Bernd Konrad (Saxofon), Patrick Manzecchi (Schlagzeug) sowie den Musikern der Traditional Jazz Friends. Bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Kunstgrenze ließen sich rund 200 Gäste trotz des nass-kalten Wetters die Laune nicht verderben. Sie bewirteten sich gegenseitig an langen Tafeln. Weil die Meteorologen Dauerregen vorhergesagt hatten, traf sich die Festgemeinde ausgerechnet an dem Ort, der für nicht gelungene Zusammenarbeit zwischen Konstanz und Kreuzlingen steht – auf dem überdachten, aber nicht beheizten Freifeld der Bodensee-Arena, die einst von beiden Städten gemeinsam betrieben worden war, bis sich die Wege wegen Finanzfragen trennten. Dabei ging es an diesem Abend um eines der besten Beispiele für die grenzüberschreitende Kooperation von Konstanz und Kreuzlingen.

Der frührere OB Horst Frank und sein damaliger Kreuzlinger Amtskollege Josef Bieri hatten vor zehn Jahren gegen alle bürokratische Widerstände den Abbau des Maschendrahtzauns an der seenahen Flaniermeile zwischen den beiden Städten durchgesetzt. 22 Skulpturen des Künstlers Johannes Dörflinger machen seitdem den Grenzverlauf zwischen Kreuzlingen und Konstanz sichtbar. Die Kosten für den Aufbau hatte die Johannes Dörflinger Stiftung übernommen. "Es brauchte Willen und 16 Abkommen, um das zu vollenden", sagte Bieri bei der Feier. Der amtierende Konstanzer OB Uli Burchardt sieht in der Initiative den Aufbruch zu einer neuen Kultur, Grenzräume in Begegnungsräume zu verwandeln. "Damals war man optimistisch.

" Heute sei ein "dramatischer Stimmungswechsel" festzustellen. Die Zaunbauer hätten wieder Konjunktur in Europa und Amerika. Der Kreuzlinger Amtskollege Andreas Netzle sagte, der trennende Zaun sei lange ein Stachel im Fleisch von Konstanz und Kreuzingen gewesen. Die Kunstgrenze erwecke nicht den Anschein von Grenzenlosigkeit, sie öffne vielmehr die Grenze und mache sie dennoch bewusst.

Unter den Gästen waren viele, die den breiten Interpretationsspielraum schätzen, den die abstrakten Skulpturen ermöglichen. "Mir gefällt die Mataebene", sagte Getrud Balig-Junker. Die Anblick habe sich nicht abgenutzt. Die Skulpturen zeigten internationalen Charakter. "Es ist die optimale Möglichkeit, eine Grenze zu markieren", stellte Uschi May aus Konstanz fest. Für fünf Frauen, die auf Einladung des Kreuzlinger Stadtrats zur Zehnjahres-Feier gekommen waren, spielt die Grenze zwischen den Ländern keine Rolle mehr. Die jungen Handballerinnen Nadine Stein, Sara Bailon, Kristina Ertl aus Deutschland sowie Pashke Marku und Adriane Hajduk aus der Schweiz trainieren ganz selbstverständlich in Kreuzlingen gemeinsam in einem Team. "Wir gehen fünf Mal die Woche in die Schweiz. Unser Hobby spielt sich in der Schweiz ab", sagte die Deutsche Nadine Stein. Über Grenzfragen, so die Frauen übereinstimmend, machten sie sich keine Gedanken, auch nicht über den zunehmenden Nationalismus in Europa.