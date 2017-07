Konstanz/Reichenau/Radolfzell Zugstrecke Konstanz/Radolfzell wieder freigegeben

Die Zugstrecke zwischen Konstanz und Radolfzell war am Freitag zweimal gesperrt.

Am frühen Abend ereignete sich ein tödlicher Unfall auf der Höhe des Haltepunktes Reichenau; eine Frau wurde von einem Zug erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen auf. Die Strecke wurde gegen 21.25 Uhr wieder freigegeben.Bereits am Nachmittag war die Strecke rund eine Stunde lang aufgrund eines Einsatzes der Bundespolizei gesperrt. Der Einsatz im Bereich Hegne/Wollmatingen dauerte etwa eine Stunde. Eine Nachfrage bei der Polizei ergab, dass dieser Einsatz nichts mit dem Fall eines vermissten Konstanzers zu tun hat.