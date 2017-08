Konstanz Zufriedenheit nach der 34. Ausgabe: Die Bilanz des Dingelsdorfer Herbstfestes

Der Musikverein Dingelsdorf ist mit dem 34. Herbstfest zufrieden. Vor allem der Flohmarkt entwickelt sich zum Magneten für Festbesucher.

"Das Herbstfest ist rundum gelungen. Es war schön, harmonisch und friedlich und wir hatten wirklich Kaiserwetter", bilanziert Manfred Renz, neuer Vorsitzender des ausrichtenden Musikvereins Dingelsdorf. Und er, der die Gesamtverantwortung trägt, ist auch erleichtert: "Manchmal konnten wir gar nicht glauben, wie harmonisch das Fest ist. Da sind wir absolut dankbar dafür", sagt er. Wohlwissend, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Alle freuten sich über das ideale Festwetter. Drei Tage in Folge ohne Regen oder Unwetter ist in der diesjährigen Festsaison bereits als kleine Sensation zu verbuchen. "Wir waren alle brav", frotzelt Manfred Renz und Pressesprecher Roland Romer fügt an: "Das sind wir Dingelsdorfer doch immer."

Es gab während der drei Festtage nur einen Moment, als Manfred Renz ins Schwitzen kam. Und der war gleich zu Beginn, bei der Eröffnung. Die Trachtenkapelle Stetten kam zu spät. Tiefenentspannt schlenderten die Musiker schließlich gegen 19.30 Uhr – eine halbe Stunde hätten sie zu diesem Zeitpunkt schon konzertieren sollen – auf den Festplatz Richtung Bühne. Als sie endlich spielbereit waren, trat Pfarrer Werner Florian auf die Bühne, um jedes Orchestermitglied persönlich zu begrüßen. "Pfarrer Florian war früher Vikar in Stetten, unter den Musikern sind viele ehemalige Ministranten", erläutert Manfred Renz. Ob der Pfarrer seine ehemaligen Schäfchen ob der Verspätung rügte, das weiß kein Dingelsdorfer so genau. Fest steht nur: "Die Stettener haben ein tolles Konzert gegeben, für hervorragende Stimmung gesorgt und damit ihr Zuspätkommen wettgemacht", stellt Renz fest.

Was verbindet das Herbstfest mit der Hauptgemahlin des ägyptischen Königs Echnaton? Die Antwort ist einfach: Der Flohmarkt. Ulrich Schönfeld handelte beim angegliederten Flohmarkt die Nofretete als bestes Stück des Standes seiner Frau. "Mein Schwiegervater hat diese Büste vor 50 Jahren aus Ägypten mitgebracht", erinnert er sich. Leicht falle es nicht, sich von den Erinnerungsstücken zu trennen. Das Schöne am Flohmarkt aber sei, dass eben solche Gegenstände neue Besitzer fänden, die sie Wert schätzten. "Das Ölgemälde von Onkel Karl hat der Musikverein Dingelsdorf erstanden. Vielleicht hängt es demnächst im Proberaum?", meint Schönfeld, der die familiäre Atmosphäre des kleinen Flohmarktes, ausnahmslos gestaltet von Privatanbietern, sehr schätzt. Elisabeth Riedlinger agierte ebenfalls als Standbetreiberin und hebt die ideale Symbiose zwischen Herbstfest und Flohmarkt hervor, denn: "Man trifft unglaublich viele Leute, bekommt etwas zu Essen und zu Trinken und im Hintergrund hört man schöne Musik. Das ist einfach toll", so Riedlinger. Viele Kinder boten ihre Waren an, darunter auch Lena und Marie Deggelmann. Was ihnen am meisten Spaß macht, bringt Marie auf den Punkt: "Es ist schön, die Leute zu sehen, wie sie glücklich wieder gehen."

"Der Flohmarkt hat sich zu einem richtigen Magneten entwickelt", stellt Manfred Renz zufrieden fest. "Mit drei oder vier Ständen hatten wir einmal angefangen, jetzt sind es über 30", rekapituliert Roland Romer die Entwicklung der Gemeinschaftsaktion von Jugendkapelle und Jugendfeuerwehr. Renz als neuer Vorsitzender hat die Feuertaufe mit dem 34. Dingelsdorfer Herbstfest bestens bestanden. Was machte sein Vorgänger Alois Martin, der 20 Jahre die Geschicke des Vereins lenkte? "Ich bin Praktikant am Weinstand", sagte er und genoss sichtlich, weniger Verantwortung zu tragen. Wie aus gut unterrichteten Kreisen aus den Reihen des Musikvereins kolportiert wurde, werde sich Alois Martin demnächst der Praktikantenprüfung unterziehen und vor dem Prüfungsausschuss über Weine referieren müssen. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was viele Dingelsdorfer sehr bedauern.

Zum Vormerken

Das 34. Dingelsdorfer Herbstfest wurde vom Musikverein Dingelsdorf veranstaltet. Da alle Orchestermitglieder an den Ständen für das leibliche Wohl der Gäste sorgten, hatten sie keine Zeit, selbst zu den Instrumenten zu greifen, um das Musikprogramm mitzugestalten. Dafür aber gibt der Musikvereins gemeinsam mit einem Chor zwei große Konzerte: Am Sonntag, 19. November 2017, um 17 Uhr in der Stephanskirche in Konstanz und am Samstag, 25. November 2017, ebenfalls um 17 Uhr in der Zwinglikirche in Winterthur (Schweiz). Auch der Termin für das 35. Dingelsdorfer Herbstfest steht bereits fest. Es wird vom 24. bis 26. August 2018 auf dem Kronenplatz gefeiert. (as)