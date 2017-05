Konstanz Zu spät gebremst: Zwei Autos und ein Motorrad in Unfall in Konstanz verwickelt

Zu spät gebremst: Zwei Autos und ein Motorrad in Unfall in Konstanz verwickelt

Der Fahrer eines Lieferwagens hat auf einer viel befahrenen Konstanzer Straße einen Smart auf ein Klein-Motorrad geschoben. Dessen Fahrer bleib unverletzt, die Smart-Fahrerin erlitt leichte Blessuren. Den Schaden beziffert die Polizei auf 6000 Euro.

Unachtsamkeit war laut einer Polizei-Pressemitteilung vermutlich die Ursache für den Unfall am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in Konstanz. Der Fahrer eines Mercedes Sprinter bemerkte demnach zu spät, dass sich auf der Mainaustraße zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Straße Alter Wall ein Rückstau gebildet hatte. Er prallte in das Heck eines Smart, der auf ein davor stehendes Leichtkraftrad aufgeschoben wurde. Der Zweiradfahrer stürzte, blieb aber unverletzt, während sich die Smartfahrerin leichte Verletzungen zuzog.