Konstanz Zitterpartie ums Konstanzer Weinfest: Bisher gibt es keinen Sanitäts- und Rettungsdienst

Bisher ist völlig unklar, ob die Veranstaltung stattfinden kann. Nach Missverständnissen zwischen dem DRK Ortsverein und den Veranstaltern versucht der DRK-Kreisverband, eine Lösung zu finden

Konstanz – Es wird eine Zitterpartie bis zur letzten Minute, denn noch steht nicht fest, ob das Konstanzer Weinfest 2017 stattfinden wird. Und das eine Woche vor der geplanten Eröffnung der Großveranstaltung auf dem Stephansplatz. Stefan Müller und Claudio Sama von der veranstaltenden Weinfest GbR hängen aktuell in der Luft, denn bislang haben sie keine Hilfsorganisation unter Vertrag, die den Sanitätsdienst vor Ort sicherstellt. Aber: Ohne Sanitätsdienst keine Veranstaltung. Jetzt glühen die Telefone, um das Fest zu retten. Neben Stefan Müller versucht der DRK-Kreisverband sein Möglichstes.

Bis zum 12. Juli war für die Veranstalter die Welt noch in Ordnung. Sie gingen davon aus, dass die Vorbereitungen in geregelten Bahnen verlaufen. Mit dem Malteser Hilfsdienst, der in den vergangenen Jahren den Sanitätsdienst auf dem Festgelände sicherstellte, kam es im vergangenen Jahr zu Unstimmigkeiten. Die Weinfest-Veranstalter hatten im November vergangenen Jahres vergeblich andere Hilfsorganisationen angefragt und wollten in diesem Jahr den DRK-Ortsverein Konstanz beauftragen. Am 20. April fragten die Veranstalter beim Ortsverein Konstanz an und baten um ein Angebot, das sie am 2. Mai erhielten. Ein aktuelles Sicherheitskonzept konnten die Veranstalter nicht vorlegen, da noch kein Gespräch mit dem Bürgeramt und weiteren Beteiligten stattgefunden hatte. Alex Schroff, Bereitschaftsleiter des DRK Ortsvereins Konstanz, hatte gemäß Maurer-Algorithmus ein Angebot erstellt. Stefan Müller war jedoch erstaunt und nicht ganz einverstanden. Zum einen stutzte er über Art und Maß der geforderten Verpflegung, zum anderen war er überrascht, dass das Angebot von der Vorjahresplanung sowohl personell, als auch finanziell abwich.

"Wir alle waren mit dem Sicherheitskonzept 2016 zufrieden", meint Stefan Müller, der keinen Bedarf für eine Änderung sah. "In zwei Jahren haben sich die Kosten verdreifacht", erklärt Claudio Sama. Dementsprechend wünschten die Veranstalter eine Überarbeitung des Angebots, wohingegen Alex Schroff Bedenken bezüglich der Anzahl der Einsatzkräfte äußerte. Dann war erst einmal Funkstille. "Hätte Alex Schroff nichts geändert zum Vorjahr, hätten wir gleich zugesagt", so Stefan Müller. So aber habe er sich im Mai mit dem Bürgeramt in Verbindung gesetzt und den Mailverkehr mit dem DRK weitergeleitet, um herauszufinden, wie viel Personal erforderlich sei. "Wir haben vereinbart, dass es ein Treffen geben soll", berichtet Müller. Dies fand am 21. Juni gemeinsam mit den Blaulichtfraktionen statt, wie Hans-Rudi Fischer, Leiter des Bürgeramts, bestätigt. Lediglich der Einsatzleiter des DRK war verhindert – das DRK Baden-Württemberg ist Kraft Gesetz verantwortlich für die Planung des medizinischen Personals bei Veranstaltungen, für die Gemarkung Konstanz sei der Einsatzleiter DRK Konstanz zuständig, wie Fischer einfügt. Das zweite Gespräch folgte am 6. Juli. Beglückt ist Stefan Müller über diesen zeitlichen Vorlauf nicht: "So kurz vor knapp kann man eigentlich nichts mehr machen. Da fehlt uns die Planungssicherheit. Wir haben mit Herrn Fischer vereinbart, dass wir künftig gleich nach dem Fest eine Besprechung machen."

Hans-Rudi Fischer würde sich freuen, wenn er mindestens "ein Vierteljahr vor einer Veranstaltung sämtliche Unterlagen auf dem Tisch hätte". Im Fall Konstanzer Weinfest hätten die Veranstalter Anfang Januar den formlosen Antrag gestellt und damit den Platz gesichert. Die erste Fassung des für die Genehmigung erforderlichen Sicherheitskonzepts sei am 9. Mai eingegangen. "Das geht an alle Blaulichtfraktionen", so Fischer und ergänzt, das Konzept sei gut gewesen, aber "wir haben Nachbesserungsbedarf gesehen". Das Prüfen des Sicherheitskonzepts und Terminfindung mit den Beteiligten brauche Zeit, weshalb die Besprechung erst am 21. Juni stattfand. Ein Problem sieht Fischer darin jedoch nicht, da die Kontakte zwischen Bürgeramt und Veranstalter gut seien.

Am 12. Juli bekräftige Claudio Sama per Mail, dass sie gerne mit dem DRK zusammenarbeiten würden, und er schickte die Parameter, die mit der Stadt und dem Sachverständigen ausgearbeitet wurden. Daraufhin gab Alex Schroff jedoch keine Zusage: "So kurzfristig, zwei Wochen vor dem Weinfest, konnte ich diese Verpflichtung nicht übernehmen. Wir benötigen vier Wochen Vorlaufzeit, denn die Organisation ist aufwändig", so Schroff gegenüber dem SÜDKURIER. Zumal: "Wir haben ein Angebot abgegeben, aber keinen konkreten Auftrag erhalten", stellt der DRK-Bereitschaftsleiter fest. Lediglich Verwunderung bezüglich seines Angebots sei geäußert worden. "Sieben Wochen habe ich nichts von den Veranstaltern gehört. Ich hatte eigentlich vermutet, sie hätten jemand anderen beauftragt", so Schroff. Müller und Sama hingegen waren davon ausgegangen, sie hätten ihre Willen zur Beauftragung signalisiert.

Der Rettungsversuch