Konstanz Zirkus der Familie Renz beeindruckt mit seiner Artistik

Noch bis zum 8. Januar ist in Wollmatingen der Weihnachtszirkus der Familie Renz zu sehen. Die Leistungen der Artisten stehen im Vordergrund, und die Tiere, die auftreten, wirken erfrischend unspektakulär.

Es gibt ihn noch, den kleinen, charmanten Familienzirkus, in dem jeder kräftig Hand anlegt. Derzeit gastiert die Familie Renz in der Litzelstetter Straße in Wollmatingen und präsentiert ein rund zweistündiges, kindgerechtes Zirkusprogramm. Im Mittelpunkt stehen dabei die menschlichen Leistungen. Tierdressuren gibt es zwar auch, aber diese sind erfrischend unspektakulär. Die natürliche Bewegungsfreude der Tiere wird mittels Belohnung angespornt. Die Nummern wirken zwanglos und spontan.

Die Freiheitsdressur mit Pferd und Ponys von Robert Renz ist so ein Beispiel. Die sympathischen Wildfänge stieben durch die Manege und kein Peitschenknallen ist zu hören. Die Ziegen-Nummer mit Jacky, Charly und Peterle ist mehr als sympathisch. Spielerisch nutzt Robert Renz das den Tieren zu eigene Klettertalent. Er muss nicht mal ein Kommando geben, damit Peterle in die Höhe steigt. Exotische Tiere im Zirkus stehen immer wieder in der Kritik. Das Schöne beim Zirkus Renz:Zwar präsentiert er Lama Tina und den indischen Wasserbüffel Mogli, verzichtet aber auf jedwede Art von Kunststücken. Der lammfromme, 340 Kilogramm schwere Mogli begeistert allein durch sein Dasein, und Weitspuck-Talent Tina hüpft vergnügt herum, während Manuela Renz Wissenswertes über die Tierarten erzählt.

Aber eigentlich stehen nicht die Tiere, sondern die menschlichen Leistungen beim Weihnachtszirkus Renz im Mittelpunkt. Geschwindigkeit ist Hexerei: Unter diesem Titel könnte die Kleiderwechsel-Zauberei des Duos Rossini stehen. Miss Bonita lässt nicht nur Hula-Hoop-Reifen rasant und elegant um ihren Körper tanzen, sondern auch die unterschiedlichsten Gegenstände mittels ihrer Füße durch die Luft wirbeln.

Ein Zirkus ohne Clown ist unvorstellbar. Robert bringt Kinder und Erwachsene immer wieder zum Lachen, vor allem mit seiner Schwanensee-Darbietung, in dessen Verlauf er in einem großen Ballon verschwindet und ein Ballspiel der ganz anderen Art inszeniert. Das Duo Berrossini brilliert mit einer orientalischen Feuerschlucker- und Feuerspucker-Nummer und verlockt das Publikum zum Träumen und Staunen.

Jonglage in Vielfalt und Perfektion präsentiert Dustin Renz. Ob mit Bällen, Ringen oder brennenden Keulen – während seiner Tempo-Jonglage scheinen die Gegenstände zu verschwimmen. Das Lasso-Schwingen zählt ebenfalls zu seinem Metier; dass man gleichzeitig aber auch noch mittels geschwungenem Lasso Seilspringen kann, beweist Dustin überzeugend. Damit nicht genug, denn Dustin Renz verfügt über viele Talente, beispielsweise auch über absolute Gleichgewichtsbeherrschung. Wenn er Vorschlaghammer, Schubkarre, Leiter oder Fahrrad auf seinem Kinn balanciert, halten die Zuschauer den Atem an.



Weitere Vorstellungen

Der sogenannte Weihnachtszirkus der Artisten-Familien Renz gastiert noch bis einschließlich Sonntag, 8. Januar, in Konstanz. Das Zelt mit der Manege steht in der Litzelstetter Straße in Wollmatingen. Die Vorstellungen beginnen wochentags jeweils um 16 Uhr. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Show bereits um 14 Uhr. Karten gibt es an der Zirkuskasse, Reservierungen sind möglich unter Telefon (0176) 51 65 61 40.