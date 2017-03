Konstanz Zeugen gesucht nach Unfall auf Kreuzung

Zwei Autofahrerinnen stoßen auf der Kreuzung auf der Unteren Laube in Konstanz zusammen. Beide geben an, dass ihre Ampel grün zeigte.

Eine 66-jährige Autofahrerin ist auf der Unteren Laube am Montag gegen 13 Uhr mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammengestoßen. Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr die erste Fahrerin, aus der Inselgasse kommend, Richtung Untere Laube. Die zweite Fahrerin kam von dieser und wollte in den Rheinsteig abbiegen.



Beide verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sie gaben gegenüber der Polizei an, dass die jeweilige Ampel grün gezeigt hätte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung geben können, und bittet diese, sich unter Telefon (0 75 31) 995 0 zu melden.