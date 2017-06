Konstanz Zeugen gesucht: 31-Jähriger verpasst 20-Jährigen einen Kopfstoß

Nach der Auseinandersetzung von zwei Männern in der Sonnenbühlstraße sucht die Polizei Zeugen, um den Sachverhalt klären zu können.

Ein 31-Jähriger und ein 20-Jähriger stritten sich laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Dabei fielen Beleidigungen und der ältere soll dem jüngeren Mann einen Kopfstoß versetzt und ihn dabei an der Nase verletzt haben. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter 07531/995-0 zu melden.