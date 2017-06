Konstanz Zeuge verhindert Schlimmeres: Psychisch verwirrte Frau schreit Radfahrer an und steuert Auto in Gegenverkehr

Zeuge verhindert Schlimmeres: Psychisch verwirrte Frau schreit Radfahrer an und steuert Auto in Gegenverkehr

Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Autofahrt einer verwirrten Frau am Sonntag durch das Konstanzer Stadtgebiet. Sie schrie Radfahrer an und beschädigte Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Polizei schloss sie sich in ihr Auto ein.

Zeugen teilten der Polizei laut einer Pressemitteilung gegen 12.15 Uhr über den Notruf mit, dass die Frau im Stadtteil Paradies gezielt auf Radfahrer zufahre und sie aus ihrem Auto heraus anschreie. "In der Feldstraße dürfte die Autofahrerin dabei einen noch unbekannten Radfahrer angefahren und leicht verletzt haben", schreibt die Polizei.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte fuhr die Frau mit ihrem Wagen über die Neue Rheinbrücke bis zur Wollmatinger Straße, wo sie an der Einmündung zum Riesenbergweg ihr Auto nach einer Vorfahrtsverletzung gezielt in den Gegenverkehr steuerte. "Dabei kam es zum Glück nur zu einem leichten Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Peugeot, dessen Fahrerin unverletzt ihr Fahrzeug verlassen konnte", so die Polizei. Die psychisch verwirrte Autofahrerin steuerte dann zunächst auf die Frau zu, als diese sich über den Gehweg in Sicherheit bringen hatte wollen, setzte dann zurück und prallte mit ihrem Auto mehrfach gegen einen Mercedes, dessen Fahrer der Peugot-Fahrerin zu Hilfe kommen wollte.

Einem Zeugen gelang es laut Polizei schließlich durch sein beherztes Eingreifen, der Skodafahrerin den Fahrzeugschlüssel abzunehmen und sie dadurch an der Weiterfahrt zu hindern. Als schließlich Polizeibeamte eintrafen, hatte sich die verwirrte Frau in ihr Auto eingeschlossen und weigerte sich, es zu öffnen. Die Einsatzkräfte mussten schließlich eine Seitenscheibe einschlagen, um die Frau, die sich wehrte zu überwältigen. Sie habe vermutlich unter Bedrohungszuständen gelitten, so die Polizei. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde die Frau in eine Spezialklinik eingeliefert.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den Vorfällen machen können. Die Frau fuhr mit ihrem Skoda durch die Wallgutstraße, Mayenfischstraße, Gottlieber Straße, Brüelstraße, Turnierstraße, Feldstraße, Gartenstaße und von dort über die Neue Rheinbrücke bis zur Wollmatinger Straße. Die Polizei Konstanz Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder selbst durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07531/999-0 zu melden. Insbesondere wird der bislang unbekannte, vermutlich leicht verletzte Radfahrer gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.