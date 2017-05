vor 54 Minuten SK Konstanz Zähringer Hof in Petershausen: Bauvorhaben geht voran

Am Zähringer Hof in Petershausen nimmt eines der größten Bauvorhaben der städtischen Wobak immer deutlichere Formen an.

Konstanz interessiert Sie? Bestellen Sie den Gratis-Newsletter "Wasserstand" von Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau. Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.