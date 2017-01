Konstanz Worüber Konstanz morgens spricht? Über das, was im neuen Newsletter "Wasserstand" steht!

Morgens um 6 Uhr direkt im E-Mail-Postfach: Der neue Newsletter der Lokalredaktion Konstanz ist erfolgreich gestartet. Vor allem der Mut zur Meinung kommt bei den Nutzern gut an.

Knapp 600 Nutzer haben ihn schon: Der neue Newsletter der Konstanzer Lokalredaktion ist erfolgreich angelaufen. Morgens um 6 Uhr kommt er per E-Mail an alle, die das neue Angebot des SÜDKURIER für Konstanz abnonniert haben. Viele sind per Weiterempfehlung zu regelmäßigen Lesern der ebenso knappen wie pointierten Darstellung ausgewählter Themen geworden. Unter dem Titel "Wasserstand" gibt es von Montag bis Samstag einen Blick in die Stadt und Hinweise darauf, welche Themen in Konstanz wichtig werden. Das Format der E-Mail ist so gewählt, dass sie auch auf dem Handy gut lesbar ist.

Der kostenlose Newsletter soll ausdrücklich kein Ersatz für die tägliche Lektüre des Lokalteils sein, sondern ein Anreiz, sich mit den Themen vertieft zu beschäftigen. Das betont Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau, der die Morgen-Zusammenfassung in der Regel schreibt: "In der Zeitung informieren wir in die Breite, während der Wasserstand bewusst knapp und spitz gehalten ist." So werden nur einige der Themen präsentiert und mal eher ironisch, mal eher ernsthaft kommentiert.

Die kurzen Beiträge sind zu den Angeboten auf SÜDKURIER Online verlinkt, so dass die Nutzer dort gleich weiterlesen können. Für manche der Texte ist ein Digital-Abonnement nötig, das Zeitungsleser für nur 99 Cent im Monat zusätzlich und alle anderen für 4,90 Euro im Monat abschließen können. Die bisherigen Rückmeldungen auf den neuen "Wasserstand" sind sehr erfreulich. Die Zuspitzung der Themen und der Mut zur Meinung kommen bei vielen Lesern gut an, auch den Zeitaufwand zum Lesen von wenigen Minuten empfinden die Nutzer als attraktiv.

In einer eigenen Rubrik gibt der Newsletter auch einen Ausblick auf die wichtigsten Termine des Tages. Immer samstags sind interessante Termine am Wochenende zusammengefasst. Montags bietet der "Wasserstand" eine Vorschau auf wichtige Ereignisse und Veranstaltungen in der neuen Woche. Natürlich fehlt, der Name ist Verpflichtung, auch der tägliche Wert des Pegels Konstanz nicht.

Viele Leser des "Wasserstand" kamen bisher durch persönliche Weiterempfehlung. Ein Klick auf den entsprechenden Bereich in der E-Mail genügt, um Freunden und Bekannten den neuen Newsletter für Konstanz vorzustellen. Doch auch ohne Einladung kann der "Wasserstand" jederzeit und kostenlos abonniert werden.

So läuft die Bestellung

Im Internet lässt sich der "Wasserstand" wie viele andere Newsletter aus dem Medienhaus jederzeit ordern. Nutzer erhalten dann eine E-Mail an die angegebene Adresse, in der sie den Bestellprozess abschließen können. Die geltenden Richtlinien zum Datenschutz sind eingehalten. Auch eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

Auf dieser Internetseite können Sie "Wasserstand", den Newsletter für Konstanz, kostenlos bestellen: www.suedkurier.de/wasserstand